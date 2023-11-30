SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Görkem Ağgündüz Taraftarın umudunu yok etti!
Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

30 Kasım 2023, Perşembe

Taraftarın umudunu yok etti!

Rashford ve Casemiro gibi iki çok önemli eksiği bulunan Manchester United karşısında, favori olan taraf Galatasaray'dı bana göre. Ancak Okan Buruk'un 11 tercihi ibreyi maç başında United lehine çevirdi.

Sağ kanatta Ziyech'in neredeyse hiç defansif aksiyonlarda yer almaması nedeniyle Sacha Boey yalnız kalırken, sol taraf da yine Angelino ve Zaha'yla savunma konusunda yetersiz kaldı. İngilizler, Garnacho ve Anthony gibi hız ve çalım yeteneği olan kanatlarıyla sürekli olarak kalemizde tehditler yarattı. Ndombele de orta sahada Torreira'yı yalnız bırakınca, Bruno Fernandes istediği boş alanları buldu ve ilk 20'de bir gol bir asist yaptı.

Alanyaspor maçından sonra bu maça da 11'de başlayan Ndombele, taraftarın umudunu da tamamen yok etti ve tepki gördü. Karşılaşmanın ardından Okan Hocaya Ndombele'nin oynatılma nedenini sorduğumda, iki seçenekten birisi buydu dedi. Bana göre ilk seçenek olan, Kaan'ın orta saha olup Nelsson'un stoper başlayacağı bir kadro daha doğru olurdu.

Nitekim sezon başında kura çekiminden sonra Manchester United'dan iki maçta 4 puan alıp üzüleceğimiz söylense kimse inanmazdı. Aldığımız beraberlikle Manchester'ı arkamızda tutmayı başarsak da Kopenhag'ın Münih deplasmanından çıkardığı puan planları altüst etti.

Şimdi Galatasaray, Ali Sami Yen'den sonra en özel anılarının sahibi olan Parken'den 12 Aralık'ta 3 puanla çıkmak zorunda.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Fenerbahçe'nin oyuncusu değil! 12 Kasım 2023, Pazar Artık ısrar etmemek gerek! 11 Kasım 2023, Cumartesi Yine başardılar! 30 Ekim 2023, Pazartesi Kötü oyun 3 puan! 29 Ekim 2023, Pazar
Alman lidere ‘’protokol krizi’’ şoku! Steinmeier yarım saat uçağın kapısında bekledi
Alman lidere ‘’protokol krizi’’ şoku!
İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlandır
İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ
BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlandır
BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek
Başkan Erdoğan, BAE'ye gidiyor
Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de
SON DAKİKA