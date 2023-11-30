Görkem Ağgündüz

Rashford ve Casemiro gibi iki çok önemli eksiği bulunan Manchester United karşısında, favori olan taraf Galatasaray'dı bana göre. Ancak Okan Buruk'un 11 tercihi ibreyi maç başında United lehine çevirdi.

Sağ kanatta Ziyech'in neredeyse hiç defansif aksiyonlarda yer almaması nedeniyle Sacha Boey yalnız kalırken, sol taraf da yine Angelino ve Zaha'yla savunma konusunda yetersiz kaldı. İngilizler, Garnacho ve Anthony gibi hız ve çalım yeteneği olan kanatlarıyla sürekli olarak kalemizde tehditler yarattı. Ndombele de orta sahada Torreira'yı yalnız bırakınca, Bruno Fernandes istediği boş alanları buldu ve ilk 20'de bir gol bir asist yaptı.

Alanyaspor maçından sonra bu maça da 11'de başlayan Ndombele, taraftarın umudunu da tamamen yok etti ve tepki gördü. Karşılaşmanın ardından Okan Hocaya Ndombele'nin oynatılma nedenini sorduğumda, iki seçenekten birisi buydu dedi. Bana göre ilk seçenek olan, Kaan'ın orta saha olup Nelsson'un stoper başlayacağı bir kadro daha doğru olurdu.

Nitekim sezon başında kura çekiminden sonra Manchester United'dan iki maçta 4 puan alıp üzüleceğimiz söylense kimse inanmazdı. Aldığımız beraberlikle Manchester'ı arkamızda tutmayı başarsak da Kopenhag'ın Münih deplasmanından çıkardığı puan planları altüst etti.

Şimdi Galatasaray, Ali Sami Yen'den sonra en özel anılarının sahibi olan Parken'den 12 Aralık'ta 3 puanla çıkmak zorunda.