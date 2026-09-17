SPK'DAN ZORUNLU SATIŞ BASKISINA FREN SPK'nın aldığı bir diğer önemli karar kredili işlemlerde uygulanan özkaynak koruma oranına ilişkin oldu. Asgari yüzde 35 olarak uygulanan oran geçici süreyle yüzde 20'ye kadar indirilebilecek. Erbaş, düzenlemenin piyasada oluşabilecek yeni zorunlu satışların azaltılması açısından önemli olduğunu belirtti. Erbaş, bir önceki gün yaşanan panik satışlarının söz konusu fonların dışında kalan bazı hisselere de yayıldığını belirtti. Özkaynak oranının yüzde 20'ye kadar çekilmesinin zorunlu gerçekleşebilecek bazı satış işlemlerinde yatırımcılara ve aracı kurumlara daha geniş hareket alanı sağladığını ifade etti.





YATIRIMCININ PARASI FONUN İÇİNDE DURUYOR Tasfiye kararının ardından en kritik başlık fonlarda parası bulunan yüz binlerce yatırımcının durumu oldu. Erbaş, fonun TEFAS üzerinden işleme kapatılmasının yatırımcının parasının ortadan kalktığı anlamına gelmediğini söyledi. Fonların bünyesinde bulunan hisse senedi, altın, devlet tahvili ve para piyasası araçlarının varlığını sürdürdüğünü belirten Erbaş, tasfiye sürecinde söz konusu varlıkların nakde çevrileceğini anlattı. Erbaş, "TEFAS'a kapalı ama fonun içindeki mevcut hisse senedi, devlet tahvili, altın duruyor. Tasfiye dediğimiz şey bunun ortadan kalkacak olması. Bu varlıkların da peyderpey satılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

VARLIKLAR KADEMELİ OLARAK SATILACAK Tasfiye kapsamındaki fonların tamamı aynı varlık yapısına sahip değil. Bazı fonlarda para piyasası araçları, devlet tahvilleri ve altın bulunurken bazı fonlarda hisse senedi ağırlığı daha yüksek. Erbaş'a göre likit varlıkların nakde dönüştürülmesi daha hızlı gerçekleşebilir. Erbaş, özellikle fonların yoğunlaştığı bazı hisselerin günün en düşük seviyelerinden kapanması nedeniyle yeterli satışın gerçekleştirilemeyebildiğini söyledi. Bu durumun temerrütlere yol açabildiğini belirten Erbaş, fondaki varlıkların mümkün olduğu ölçüde daha uygun şartlarda peyderpey satılacağını söyledi.





10-15 GÜNLÜK FİYATLAMA SÜRECİ Erbaş, fonların yoğunlaştığı bazı hisselerde önümüzdeki 10-15 günlük süreçte yeni bir fiyatlama oluşabileceğini öngördüğünü söyledi. Söz konusu süre SPK tarafından açıklanan resmi bir takvim değil, Erbaş'ın piyasa şartlarına ilişkin değerlendirmesi niteliğinde. Tasfiye sürecinin bazı fonlarda daha uzun sürebileceğine de dikkat çeken Erbaş, "Fon sahipleri veya fona yatırım yapmış yatırımcılar kendi teminatlarını peyderpey, belki iki aya yayılabilecek bir süreçte, o anki fon değerine göre geri almış olacaklar." dedi.