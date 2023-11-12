Görkem Ağgündüz

Galatasaray'ın Hatayspor'a kaybetmesiyle beraber Fenerbahçe, bu sezon ligin en zor deplasmanı olan Adana'ya bir nebze olsun rahat gitti. Evinde oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Adana Demirspor, eksik Fenerbahçe karşısında maç öncesi favori konumdaydı. Ancak Fenerbahçe'nin öyle bir başlangıcı oldu ki sanki maç Kadıköy'de oynanıyordu. Bunda Adana'nın oyununun da etkisi çok büyüktü.

Fenerbahçe'nin bu sezon belki de en iyi yaptığı şey ön alan presi... Trabzonspor geriden oyun kurulumuyla hiç uğraşmamış ve doğrudan uzun toplar atarak Fenerbahçe'nin dengesini bozmuştu. Ancak Kluivert'in takımı ilk yarıda her pozisyonda geriden oyun kurmaya çalıştı. Fenerbahçe de Fred'in eksikliğine rağmen başta Szymanski olmak üzere hücum oyuncularıyla doğru anlarda baskı kurdu. Bu baskılarda farkın açılmamasının tek sebebi de Ertaç'tı. Milli kaleci, Fenerbahçe forvetlerinin biraz son vuruş beceriksizlikleri olsa da iyi yer tutuşuyla golleri önledi.

Fred'in yokluğunda yine 11'de şans bulan Miha Zajc ise bence bu maçta İsmail Kartal'ı da oldukça şaşırtmıştır. Hocanın özel isteğiyle takımda kalan ve sözleşme uzatılan Zajc, gösterdiği performansla 'Fenerbahçe'nin futbolcusu olmadığını' gösterdi. Fred ile kıyaslamamız tabii ki kendisine haksızlık olur ama Zajc savunma anlamında takımına hiçbir katkı sağlayamazken hücum anlamında da top ne zaman ayağına gelse takımı yavaşlattı. Özellikle iki pozisyonda hızlı hücum şansı yakalanırken Szymanski ve Ferdi'ye müsait pozisyonda veremediği paslar dikkat çekti.

Maç öncesi belki de beraberliği teklif etseler kabul edecek taraf olan Fenerbahçe, maçın sonunda bir puana üzülen takım konumundaydı. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarını toplamda 1 puanla geçebilen Fenerbahçe, yine de milli araya lider girmeyi başardı. Djiku ve Fred'in de döneceğini düşünürsek ara sarı lacivertliler için ilaç gibi gelecektir.