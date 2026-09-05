Görkem Ağgündüz

İlk yarı git-gelli bir maç izledik. İki takım da kazanılan ve duran topların ardından geçiş hücumu fırsatları yakaladı. Beşiktaş atakları sonuçlandırmaya daha çok yaklaşsa da Skriniar ve Ederson'a takıldı. Fenerbahçe ise İrfan Can Kahveci'nin kötü performansının kurbanı oldu.Neredeyse ayağına gelen her topu tekte oynamaya çalışan İrfan, istisnasız tüm hücumları başlamadan bitirdi. Özellikle ceza yayında boş pozisyonda buluştuğu topta, vücudunu kaleye döndürememesi fizik olarak da kendisine iyi bakmadığının kanıtıydı. İlk yarının son anlarında ıslıklanmaya da başlayan İrfan, 2. yarıyı göremedi. İsmail Kartal'ın artık İrfan'da ısrar etmemesi gerekiyor.2. yarıda Vlahovic ile Skriniar'ın yaşadığı gerilimin ardından Fenerbahçe adeta sahadan yok oldu. Tüm oyun disiplinini kaybeden Fenerbahçe, ne savunma yapabildi ne organize hücuma çıkabildi. Gol fırsatlarını yakalayan taraf olan Beşiktaş, önce Olaitan'ın ardından Orkun'un harika pasıyla Vlahovic ile golü buldu.Beşiktaş, Çorum FK karşısında aldığı ivmeyi Fenerbahçe galibiyetiyle iyice pekiştirdi. Italiano'nun oyunu oturdukça çok daha tehlikeli bir takım olacaklar. Fenerbahçe ise rotasyon yetersizliğinin cezasını çekmeye devam edecek...