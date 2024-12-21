İLKER YAĞCIOĞLU

LİGDE lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olunca her maç Fenerbahçe için adeta final havasında geçiyor.

Dün gecede ligin iyi takımlarından Eyüp'e karşı böyle bir maç oynandı ama özellikle ilk 45 dakikada Fenerbahçeli oyuncular bunun farkında değil gibiydiler.



Özellikle hücum bölgesinde oynayan oyunculyar İrfan, Szymanski ve Tadic son derece etkisiz bir maç oynadılar. Sol bek Kostic herkesten daha fazla hücuma destek verdi. İlk devrenin tek olumlu tarafı son dakikada gelen En Nesyri'nin golüydü. İkinci yarıda biraz daha tempoyu yükselten bir Fenerbahçe izledik. Maçı kazanabilecek pozisyonları yakaladı.



Direkten dönen top, Berke'nin kurtarışları ve son vuruşlardaki beceriksizlik Fenerbahçe'nin ikinci golü bulmasını engelledi.

Bütün bunlar oyunun içinde normal karşılanabilecek olaylar.



Anormal olan maçın hakemi ve VAR'daki yardımcısının verdiği ya da vermediği kararlardı. Fenerbahçe'nin iki penaltısı güme gitti. Eyüpspor'un da nizami golü iptal edildi. Sonuçta Fenerbahçe 2 puan kaybetti.



Galatasaray yarın kazanırsa puan farkı 8'e çıkacak ve işler çok daha zor hale gelecek.



"Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray kazanırsa, Sarı-Lacivertliler için işler daha da zor hale gelebilir."