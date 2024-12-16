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İkinci yarı sıkıntılıydı

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

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Eklenme Tarih 16 Aralık 2024

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Üst üste gelen 2 mağlubiyet sonrası ve son Avrupa maçında seyircinin yaptığı protesto Başakşehir karşılaşmasını kritik bir duruma getirdi.
İlk 45 dakikayı Fenerbahçe iyi oynadı. Sarı-Lacivertliler tamamen topa sahipti ve oyunu rakip sahaya yıktı. Mourinho'nun öğrencileri rakibi kendi kalelerine yaklaştırmadı ve gol pozisyonları yakaladı. Tek sıkıntı ise son vuruşlarda yeterli beceriyi gösterememeleriydi.
Geç gelen gol maçın erken kopmamasına neden oldu.
Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra oyun daha kolay geçecek derken yenilen gol tüm planları alt üst etti. Kadıköy'de oynanan maçta bir anda stres tavan yaptı.
Ardından En-Nesyri'nin gelen golü Fenerbahçe'nin imdadına yetişti.
Mourinho'nun yaptığı Amrabat ve Osayi değişikliğini açıkçası anlamadım.
Orta sahada takımın en iyi oyuncusu Amrabat'tı.
Osayi de hücuma iyi destek veriyordu.
Ama bu oyun skoru aldığınızda sizi her zaman haklı çıkartır. Puan kaybı olsaydı çok eleştirilecekti. Bu değişiklikler galibiyette fazla önem kazanmadı. Fenerbahçe taraftarı dün gece üzerine düşeni yaptı destek vererek. Kısaca ilk devre iyi. İkinci yarı sıkıntılıydı.
Alınan 3 puan ise harikaydı.

"Fenerbahçe taraftarı üzerine düşeni yaptı destek vererek.
İkinci yarı takım kötüydü ama maçta alınan 3 puan harikaydı."

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