İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇE'DE Slavia maçı öncesi eksikler can sıkıyordu. Özellikle orta sahada Ambarat'ın ve son 2 maçta iyi oynayan Mert Hakan'ın olmayışı orta sahada mecburi değişikliklere yol açmıştı. Bu yüzden İsmail'le Szymianski'nin oyunu ve performansı son derece önemliydi.

İsmail zaman zaman topla fazla oynayarak gereksiz top kayıpları yaptı. Szymianski ise maç boyunca özgüvenini tamamen kaybetmiş bir görüntü çizdi. Takıma hiçbir katkısı olmadı. İlk 45 dakikanın 1-1 bitmesi bizim adımıza şanstı. Hücumda etkili değildik ama rakibe savunmada da çok pozisyon verdik. Dzeko harika bir gol attı ve takımını oyunda tuttu. Maximin de Fenerbahçe'yi rakip kaleye taşıyan isimdi ama final paslarında hatalar yaptı ve skoru artırmamızı engelledi.

Açıkçası beraberliğe razı bir görüntü çizdik ama buradan aldığımız 3 puan her şeyden daha önemliydi.

Bu gibi maçlarda kanat beklerinin hücuma katkısı katkısı çok değerlidir ama dün kanat beklerimiz maça katkı sağlayamadı. Ancak tüm bunlara rağmen Fenerbahçe En Nesyri'nin attığı golle kazanmayı bildi. Böylece zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek avantaj elde ettiler.



"Hücumda etkili değildik.

Savunmada da rakibe çok pozisyon verdik.

Buna rağmen bu maçı kazanmayı bildik."