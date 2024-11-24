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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 24 Kasım 2024

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Oğuz Aydın hakkını verdi

Kayseri'de Fenerbahçe ilk 26 dakikayı son derece iyi oynadı. Sarı-Lacivertliler oyunu bir anda 3-0'a getirmeyi başardı. Bu sezon ilk kez forma şansı bulan Oğuz Aydın iyi oynayarak giydiği Fenerbahçe formasının hakkına verdi. Karşılaşmada 2 gol atarak bende bu takımın önemli bir parçası olacağım mesajına verdi.
Szymanski yerine oynayan Mert Hakan Yandaş da çok doğru yerlerde topla buluştu ve Fenerbahçe'nin hemen hemen her hücumunda yer aldı. 3-0'dan sonra ise oyun 4-2'ye gelinceye kadar Fenerbahçeli futbolular maçın bittiğini zannetti. Oyun üstünlüğü o sırada tamamen Kayserispor'un eline geçti. Ev sahibinin güveninin yerine geldiği anda Mert Hakan'la başlayan atak sonucunda En-Nesyri'nin attığı gol maçı bitirdi.
Tadic'in goldeki asisti zamanlama açısından çok güzeldi.
Oyun olarak da dün gecenin başarılı isimlerinden bir tanesiydi. Fazla süre almayan oyuncuların şans bulduklarında takıma katkı sağlaması ilerisi için Fenerbahçe için son derece önemli bir durum. Bundan sonra Jose Mourinho'nun 11'i kururken biraz daha düşünmesi gerekecek gibi gözüküyor.

"Oğuz Aydın iyi oynayarak giydiği Fenerbahçe formasının hakkını verdi. 2 gol atan futbolcu hocası Mourinho'yu da utandırmadı."

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