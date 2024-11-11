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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 11 Kasım 2024

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Fener’in oyunu bu olmalı

FENERBAHÇE bu sezonki en iyi oyunlarından birini oynayarak Sivas maçında galibiyete rahatlıkla ulaştı. AZ Alkmaar maçının yarattığı kötü görüntü de biraz olsun silindi. Mourinho maça 2 sürpriz ismi ilk 11'e koyarak başladı. Mert Hakan ve Samet ilk defa ilk 11'de yer aldılar.
İkisi de son derece iyi bir maç çıkardı.
Özellikle Mert Hakan maçın yıldızı oldu. Osayi ve Tadic'in sağ taraftaki uyumuna Mert Hakan da katılınca Fenerbahçe rakibin sol kanadını otoban gibi kullandı. Sol tarafta ise daha az atak yapmasına rağmen Maximin'i bire bir bıraktıkları her atakta pozisyon ürettiler.
İlk 45 dakikada rakip ceza sahasında 30 kez topla buluşan Fenerbahçe keyif veren bir oyun ortaya koydu. Açıkçası Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyun da bu olmalıydı. Sahada öz güven sıkıntı yaşayan tek oyuncu Szymanski idi. Mert Hakan böyle devam ederse Szymanski'nin yedek kulübesine geçmesi kaçınılmaz gibi duruyor.
Önümüzde milli ara var. Bu araya böyle bir galibiyetle girmek önemliydi.
Hazır olmayan oyuncuların sakatların iyileşmesi için önemli bir süre var. Mourinho'nun stoper ikilisini de karar vermesi lazım. O bölgenin sürekli değişmesi takım için iyi değil.

"Fenerbahçe keyif veren bir oyunla galibiyete ulaştı. Milli ara öncesi alınan galibiyet AZ Alkmaar yenilgisini biraz olsun unutturdu."

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