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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 4 Ekim 2024

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En iyisi Amrabat’tı

DÜN akşam Dzeko ve Maximin oyuna girene kadar sahadaki oyun istenilen seviyede değildi. Fenerbahçe adına kabul edilecek bir futbol sahada yoktu.
İlk devde 1 dakika içerisinde Fenerbahçe yüzde yüz gol pozisyonunu girdi. llkinde Jayden Oosterwolde şanssızdı.
İkinçi pozisyonda ise En-Nesyri'nin beceriksizliği vardı. Bunun dışında tamamen mahkum oynadık ve rakibe gol pozisyonu verdik. Şu bir gerçek oyuncular, Mourinho'nun istediği savunma anlayışını sevmiyor.
Şöyle düşünün Tadic ve İrfan Can hücum yapmaktan çok rakibi kovalıyor. Bu da bu oyuncuların performansını düşürüyor. Takımın en iyisi Amrabat'tı.
Tadic'e muhteşem bir pas attı Faslı orta saha. Tribündeki Hollandalı taraftarların golden sonraki suratını görmenizi isterdim.
Fenerbahçe çok etkili oynamamasına rağmen sahadan 1 puanla ayrılmasını bildi. Bu sonucun ardından Kanaya 4, Twente ise 2 puana yükseldi. Sarı- Lacivertliler, bir sonraki hafta Manchester United'ı ağırlayarak Kadıköy'de hocasının eski takımını yenmeye çalışacak.

"Futbolcular Mourinho'nun istediği savunma anlayışını sevmiyor. bu da maçta onların performansını olumsuz etkiliyor."

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