İLKER YAĞCIOĞLU

DÜN akşam Antalya'da Fenerbahçe 3 puana uzanırken resmen ecel terleri döktü. 7 yaşındaki çocuğun atabileceği golü Sebastian Szymanski'nin kaçırması Fenerbahçe'nin maça rahat başlamasına engel oldu. Sonrasında Edin Dzeko'ya yapılan ve hakemin görmediği pozisyon Jose Mourinho'yu çileden cıkardı.

Bu pozisyondan sonra Dusan Tadic'in attığı gole kadar geçen süre ise resmen Sarı-Lacivertli takım için kabir azabıydı. Son derece yavaş bir tempoda geçen maç, oyuncuların bireysel performanslarının düşük olmasıyla da iyi bir görüntü vermedi.

"Gol nasıl olacak?" sorusu akıllara geldi. Mourinho'nun İsmail Yüksek-Amrabat ikilisine şans vermesi izleyenleri pek tatmin etmedi. Bu futbolcuların orta sahada oynayamadıklarını gördük.

İsmail Yüksek, Amrabat ile oynadığı için yerini yadırgadı.

İyi oynamadığı maçta Fenerbahçe, dün geceyi 3 puanla kapatmasını bildi. Ama bu oyun hiç tatmin etmedi. Kenardaki hocanın adı Jose Mourinho.

Öyle bir kariyeri var ki herkes şimdi yutkunuyor.



"Başka olsa eleştirilir. Ayrıca Sarı-Lacivertli takımın acilen toparlanması bekleniyor.

Kenardaki hocanın adı Jose Mourinho, öyle bir kariyeri var ki, herkes Portekizli hocanın kariyerine şimdilik yutkunuyor."