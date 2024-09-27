İLKER YAĞCIOĞLU

AVRUPA LİGİ grubundaki ilk maçında Sarı-Lacivertliler, U.S Gilloise'e karşı mücadelenin ilk 45 dakikası çok kötüydü. İlk devrenin Fenerbahçe'nin lehine bitmesi tam anlamıyla bir futbol şansıydı.

Maçın 26. dakikasındaki gelen gole kadar, Fenerbahçe'nin çektiği şut; ve gol beklentisi sıfırdı.

Başka bir önemli istatistik ise 35. dakikaya kadar Kanarya'nın forveti En-Nesyri sadece 3 pas yapabilmişti. Fenerbahçe ilk yarıda ne hücumda ne de savunmada başarı gösterebildi. Rakibin de en az 3 tane gol pozisyonu vardı. İkinci yarı Mourinho'nun öğrencileri maçta daha fazla etki gösterdi. Hücumda etkili olamasalar bile; savunmada başarı gösterebildiler. En-Nesyri, son derece kötü bir maç çıkardı.

Ne havadan ne de yerden bir tek pozisyonu bile yok.

Uzun zamandır seyretmediğimiz Cengiz Ünder de 11'de yer buldu.

Ama bu haliyle forma şansı bulması zor. Maçın adamı Çağlar Söyüncü.

Savunmana ve hücumda hatasız oynadı. Sonuçta UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak çok önemli. Ama Fenerbahça'nin ilk devre ortaya koyduğu futbol kimseyi memnun etmedi.



"En-Nesyri çok kötü bir maç çıkardı. Ne havadan ne de yerden bir tek pozisyonu bile yok. İlk yarı sadece 3 pas yapabilmişti."