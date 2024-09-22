İLKER YAĞCIOĞLU

DÜN akşamki dev derbide istediklerini yapan ve daha iyi oynayan Galatasaray 3 puana ulaştı. Mourinho'nun da, Fenerbahçenin de açıkçası karizması ciddi şekilde zarar gördü. Oyuna rakibini üçüncü bölgede bekleyerek başlayan Fenerbahçe rakibin kendi kalesine gelmesini engelleyemedi.

Orta saha son derece kötü bir maç çıkardı. Buna karşın, Galatasaray kendine güvenli oyunuyla her kaptığı topta pozisyonlar üretti. İlk 45 dakika boyunca Maximin dışında zorlayan bir oyuncu olmadı.

Maximin de takımın en iyisiydi.

Maçın kırlma anlarında özellikle Oosterwolde'nin kaçırdığı pozisyon Fenerbahçe'nin maça ortak olmasını engelledi. İlk 45 dakika bittiğinde İsmail'in çıkması doğruydu ama Tadic'in de ona eşlik etmesi gerekirdi.

Mourinho, Tadic'e çok sabretti.

Galatasaray'ın orta saha üçlüsü son derece iyi bir maç oynadı. Yunus ve Barış da onlara eşlik etti.

Maximin hariç Fenerbahçe'de iyi oynayan oyuncu sayısı yok denecek kadar az. Daha doğru, daha akıllı oynayan Galatasaray kazandı ve rakibine daha 6. haftada 5 puan fark atarak Fenerbahçe'yi krize soktu.





"Galatasaray Kadıköy'de aldığı galibiyetle hem Fenerbahçe'nin hem de Jose Mourinho'nun karizmasına ciddi zarar zarar verdi"