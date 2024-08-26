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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 26 Ağustos 2024

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Antrenman maçı gibiydi

KAĞIT üzerinde zor görünen Rize deplasmanı, Fenerbahçe için adeta bir antrenman maçı havasındaydı. İlk 45 dakika Sarı-Lacivertliler, pozisyon üretmekte zorlansa da, 1 gol atan ve Dzeko ile yüzde yüzde 1 gol pozisyonundan yararlamayan bir takım vardı sahada. Ayrıca Fenerbahçe'nin 2 de penaltısı verilmedi maçın ilk bölümünde. Rakip Rizespor ise sadece 1 kez tehlike yaratabildi Fenerbahçe kalesinde.
Orta sahada İsmail Yüksek bence maçın en iyi oyuncusuydu. 6 top kapma, 3 top uzaklaştırmayla tek başına rakibin ataklarını engelleyen isim oldu. İkinci devrede özellikle fark 2'ye çıktıktan sonra ev sahibi takımın direnci tamamen düştü. Üst üste gelen gollerle başta söylediğim gibi, karşılaşma adeta bir antrenman havasına dönüştü. Mourinho'nun geçen haftanın en başarılı ismi Youssef En-Nesyri'yi yine kulübe oturtması, açıkçası herkesi şaşırttı.
Dzeko ilerleyen yaşına rağmen 7 maçta 7 gol kaydetti ama; 20 milyon Euro da En-Nesyri kulübede otursun diye verilmedi. Herhalde ilerleyen haftalarda En-Nesyri'yi 11'de görmeye başlarız. Göztepe beraberliğinin ardından, Rize gibi zor deplasmandan alınan 5-0'lık galibiyet moralleri yerine getirdi.

"Özellikle fark 2'ye çıktıktan sonra ev sahibi takımın direnci tamamen düştü.
Ondan karşılaşma âdeta bir antrenman havasına dönüştü."

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