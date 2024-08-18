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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 18 Ağustos 2024

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Gol bağıra bağıra geldi

MOURINHO, dün akşam son zamanlardaki en ofansif kadroyla maça başladı. Orta sahada İsmail ve Szymanski hariç öndeki 5 oyuncu hücum özellikli defanstan daha fazla olan oyunculardı.
Böyle bir kadroyu görünce ister istemez Fener'in daha çok pozisyona gireceği ve tamamen rakip yarı sahada oynacağı bir oyun hayal edersiniz. İlk devre defansif olarak sıkıntı yaşamadı ama 40. dakikaya kadar ofansif olarak da etkili olamayan bir Fenerbahçe izledik. Uzatmalarla birlikte 2 gol buldu. 2 gol de kaçırdı.
İlk devrenin son anlarında maçı bitirebilirdi. Nesyri harika bir gol att. Formunu buldukça çok iş yapacağını gösterdi.
Saint Maximin yine çok heyecan yaratan oyuncuydu. Aldığı her topta büyük keyif yaşattı..
Açıkçası 2. yarıda hocanın orta alana bir takviye ile başlaması daha doğru olurdu.
Çünkübütün orta alan Szymanski ve İsmail'e kalmıştı.
Mourinho uzun süre değişiklik yapmadı ve oyun önce 2-1'e ve son dakikada gelen golle de 2-2'ye geldi. Portekizli teknik adam skor 2-1'ken orta sahayı kuvvetlendirecek hamleyi yapsa maçı rahat bir şekilde kazanacaktı.

Mourinho skor 2-1 olduktan sonra orta sahayı kuvvetlendirecek bir hamle yapsa maçı Fenerbahçe rahat bir şekilde kazanırdı.

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