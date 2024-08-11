İLKER YAĞCIOĞLU

ilk maçında Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinin arefesinde tempoyu çok fazla yükseltmeden çok fazla yorulmadan 3 puanı cebine koymaya çalışan bir Fenerbahçe isledik., İsmail Yüksek'in yerine Szymanski'yi koyarak aslında daha ofansif bir orta saha ile maça başlamıştı. Sanırım bu maçın özelinde Szymanski çok fazla hücuma destek vermedi.Oyunun savunma tarafına daha fazla dikkat etti. Böyle olunca da takımın ofansif yükü ön bölgedeki oyunculara kaldı. Özellikle Saint Maximin maç boyunca ayağına aldığı her topta rakibini geçerek pozisyonlar hazırladı ve etkili bir maç çıkardı. Böyle giderse, Ülker Stadı'ndaözel tribünü oluşur. İkinci yarısı çok daha durgun geçen maçta Sarı-Lacivertliler, defansta hata yapmadı ve 3 puana uzandı.Ağustos ayı, 3 gün önce sonra Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli rövanş maçı var.Dolayısıyla temponun düşük olması ve çok fazla gol pozisyonu üretilmemesi son derece normal.İlerleyen haftalarda muhakkak ki bundan daha iyisini izleyeceğiz.Seyretmek de zorundayız. Çünkü bu kadro, maçları 1-0 bitirmek için kurulmadı.