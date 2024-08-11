İLKER YAĞCIOĞLU

Oyunun savunma tarafına daha fazla dikkat etti. Böyle olunca da takımın ofansif yükü ön bölgedeki oyunculara kaldı. Özellikle Saint Maximin maç boyunca ayağına aldığı her topta rakibini geçerek pozisyonlar hazırladı ve etkili bir maç çıkardı. Böyle giderse, Ülker Stadı'nda Maximin özel tribünü oluşur. İkinci yarısı çok daha durgun geçen maçta Sarı-Lacivertliler, defansta hata yapmadı ve 3 puana uzandı.
Ağustos ayı, 3 gün önce sonra Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli rövanş maçı var.
Dolayısıyla temponun düşük olması ve çok fazla gol pozisyonu üretilmemesi son derece normal.
İlerleyen haftalarda muhakkak ki bundan daha iyisini izleyeceğiz.
Seyretmek de zorundayız. Çünkü bu kadro, maçları 1-0 bitirmek için kurulmadı. Dediğim gibi mazeretleri var daha iyi olacaklar.
Zamanları var.
"Fenerbahçe'nin temposu düşüktü ancak ilerleyen haftalarda çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum."