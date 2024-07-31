İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇE beklenildiği gibi turu geçti ve Lille maçını beklemeye başladı. Ama şu net bir şekilde görüldü ki takım şu anda hiç hazır değil. Özellikle ilk 45 son derece düşündürücüydü. Lugano gibi kalite olarak Fenerbahçe'nin çok daha altında olan bir takım topa yüzde 60 oranında hükmetti ve oyun hakimiyetini eline aldı.

Yetenekleri kısıtlı olduğu için belki çok fazla tehlike yaratamadılar ama eğer Lille maçında bu tempoyla oynarsa Fenerbahçe'nin işi çok zor olur.

Özellikle orta sahada Krunic'in deyim yerindeyse hiçbir şey yapmaması Fenerbahçe'nin hem ofansta hem defansta oyununu olumsuz etkiliyor. Zaten olun Mert Hakan girdikten sonra tamamen değişti ve daha kabul edilebilir bir hale geldi. Mert'in asistinde bir duran top golü, son dakikalarda da gelen golle Fenerbahçe galibiyeti aldı.

Djiku çok iyi bir maç çıkardı. Dzeko attığı golden sonra çok büyük işler yaptı.

Ferdi de yavaş yavaş önde oynamaya alışıyor gibi ama Tadic'i sol öne çekip Ferdi'yi de onun arkasında oynatmak daha iyi olacak gibi. Mourinho'nun elinde çok alternatifli bir kadro var ve takım daha yolun başında önemli olan skorları almak.

"Lille maçlarında böyle temposuz oynarlarsa büyük sıkıntı yaşarlar.

Takım hazır değil, şu an için önemli olan skoru almak"