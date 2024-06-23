İLKER YAĞCIOĞLU

DÜN akşamki maçın özeti tek kelimeyle boyumuzun ölçüsünü almak oldu.

Bizden daha çok pozisyona giren iki tane olağanüstü gol atarak kazandığımız Gürcistan maçından sonra ayaklarımız yerden kesilmişti.

Portekiz bize resmen yerimizin neresi olduğunu gösterdi. Asıl üzücü olan Portekiz'in bunu yaparken hiç zorlanmamasıydı. Resmen güle oynaya ikinci viteste milli takımızı mağlup etti. Bu mağlubiyetin baş sorumlusu Montella'dır.

Burası Türkiye'nin milli takımı, Montella'nın basanını çiftliği değil. Öyle istediği gibi deneme yapılma yapıp, kendi teknik direktörlük becerelireni geliştirmeye çalışacağı yer hiç değil. Portekiz, 39 yaşındaki Ronaldo, 40 yaşındaki Pepe'yi oynatıyor. Biz Mert Müldür'ü yorgun diye yedek bırakıyoruz.

Aynı şekilde Kenan'ı da… İlk maçta hiçbir şey yapamayan Orkun'la ikinci maçta da devam ediyoruz.

Adana Demirspor'dan tanıdığı için Samet'i halen bu takımda oynatıyor. Ve ısrarla santraforsuz oynama hatasında ısrar ediyor. Bu şekilde devam ederse ihale ona kalır! Umarım son maçta hale ipler elimizdeyken daha doğru bir 11 daha iyi bir kadroyla istediğimizi alır ve gruptan çıkarız.



"Tek temennimiz bu.

Portekiz güle oynaya ikinci viteste milli takımızı mağlup etti. Bu mağlubiyetin baş sorumlusu Vincenzo Montella'dır."