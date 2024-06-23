SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Boyumuzun ölçüsünü aldık
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 23 Haziran 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Boyumuzun ölçüsünü aldık

DÜN akşamki maçın özeti tek kelimeyle boyumuzun ölçüsünü almak oldu.
Bizden daha çok pozisyona giren iki tane olağanüstü gol atarak kazandığımız Gürcistan maçından sonra ayaklarımız yerden kesilmişti.
Portekiz bize resmen yerimizin neresi olduğunu gösterdi. Asıl üzücü olan Portekiz'in bunu yaparken hiç zorlanmamasıydı. Resmen güle oynaya ikinci viteste milli takımızı mağlup etti. Bu mağlubiyetin baş sorumlusu Montella'dır.
Burası Türkiye'nin milli takımı, Montella'nın basanını çiftliği değil. Öyle istediği gibi deneme yapılma yapıp, kendi teknik direktörlük becerelireni geliştirmeye çalışacağı yer hiç değil. Portekiz, 39 yaşındaki Ronaldo, 40 yaşındaki Pepe'yi oynatıyor. Biz Mert Müldür'ü yorgun diye yedek bırakıyoruz.
Aynı şekilde Kenan'ı da… İlk maçta hiçbir şey yapamayan Orkun'la ikinci maçta da devam ediyoruz.
Adana Demirspor'dan tanıdığı için Samet'i halen bu takımda oynatıyor. Ve ısrarla santraforsuz oynama hatasında ısrar ediyor. Bu şekilde devam ederse ihale ona kalır! Umarım son maçta hale ipler elimizdeyken daha doğru bir 11 daha iyi bir kadroyla istediğimizi alır ve gruptan çıkarız.

"Tek temennimiz bu.
Portekiz güle oynaya ikinci viteste milli takımızı mağlup etti. Bu mağlubiyetin baş sorumlusu Vincenzo Montella'dır."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bravo size çocuklar 19 Haziran 2024, Çarşamba Hala kapalı kutuyuz 11 Haziran 2024, Salı Bu takım nasıl gol atacak? 05 Haziran 2024, Çarşamba Bu kadar puana yazık 27 Mayıs 2024, Pazartesi
Ankara’da otobüse köpekle binen kadın yolcularla tartıştı! O anlar kamerada
Otobüste it dalaşı
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yüzde 10 düzenlemesi: Vergi getirilmeyecek KDV muafiyeti uygulanacak
Bahşişe yüzde 10 ayarı
ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak
ÖZEL | G.Saray'dan olay hamle! F.Bahçeliler çıldıracak
Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor
Çilek değil Portakal! EURO 24'ün yıldızı Galatasaray'a
Kızıl Goncalar’da nam salmıştı! Kızılcık Şerbeti’nde ortalığı karıştırmaya geliyor
Kızılcık Şerbeti'nden sürpriz transfer!
SON DAKİKA