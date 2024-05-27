İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇE'NİN

İstanbulspor'a karşı farklı kazanması beklenen bir durumdu. Öyle de oldu.

Daha maçın başında, 3 puan garantilendi ve sonrasında kulaklar, Konya'dan gelebilecek iyi bir habere çevrildi. Fakat; Galatasaray'ın aldığı rahat galibiyetle, Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları da sona erdi. Sezon başında Fenerbahçe'nin ligi 99 puanla tamamlayacağını söyleselerdi, 5-6 hafta önceden şampiyon olmuştur herhalde derdik. Ama Galatasaray'ın topladığı 102 puan bu kadar başarılı geçirilen ve kulüp rekorlarının kırıldığı bir senenin, ikincilikle sona ermesine sebep oldu.



KARTAL BAŞARISIZ DEĞİL

Bu yüzden hiç kimse ne Kartal'a ne de takıma başarısız diyemez.

Bu sezon artık bitti.

Şimdi çok kritik bir başkanlık seçimi var.

Seçimden sonra da hem İsmail hocanın hem de oyuncuların kaderi belli olacak. Ne olacağını kestirebilmek güç. Ama bu yarıştan Fenerbahçe kazançlı ayrılacaktır.

Bu takımın 1-2 takviye ile yola devam etmesi, işin en doğrusu. Ayrıca İsmail Kartal da önümüzdeki sene takımın başında olmayı hak ediyor.



"Sezon bitti.

Fenerbahçe'de kritik bir başkanlık seçimi var. Kimse bu takım başarısız diyemez. İsmail Kartal gelecek sene kalmalı."