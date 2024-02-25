İLKER YAĞCIOĞLU

TIPKI Rize maçında olduğu gibi ilk yarıyı boşa geçirmiş bir Fenerbahçe izledik. Takım olarak da bireysel olarak da performanslar çok düşüktü. Ön bölgedeki oyuncular Dzeko, Tadic ve Cengiz son derece etkisiz bir ilk yarı oynadılar. Özellikle Dzeko etkili olması gereken bölgeden yani gol bölgesinden çok uzaklaşıp hücumdaki etkisini azaltıyor.

İki bek ki her zaman iyi olmasına alıştığımız Ferdi ve Oosterwolde de hücuma destek vermeyince kitlenip kalan golün şans olduğu bir ilk yarı izledik. İkinci yarı biraz daha baskılı biraz daha önde oynayan bir Fenerbahçe vardı.

İsmail hoca da değişikliklerle maçı kazanmaya çalıştı. Geçen hafta saha şartları nedeniyle Serdar'ı oyuna soktuğunu açıklayan Kartal bu hafta da Batshuayi'den önce yine Serdar'ı oyuna aldı. Bu takımın Dzeko'dan sonra ikinci forveti Batshuayidir.

Bence bu tartışılmaz bir gerçek.

Oyunun son anlarında gelen şans penaltısı en azından psikolojik olarak camiayı rahatlattı.

Ancak ortaya konan oyun Fenerbahçe adına adına hiç de olumlu değildi. Son olarak verilen penaltı benim içime sinmedi. Bu penaltı Fenerbahçe'nin aleyhine verilmiş olsaydı ortalık karışır mıydı?

Karışmaz mıydı? Karar sizin...



"Son bölümde gelen şans penaltısı camiayı psikolojik olarak rahatlattı.

Ancak oynanan oyun hiç olumlu sinyaller vermedi."