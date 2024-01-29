İLKER YAĞCIOĞLU

SON 3 maçında sadece 3 gol atıp, kendi sahasında da Samsun'a 2 puan kaybeden Fenerbahçe'nin bitiricilik anlamında bir sıkıntı yaşadığı ortadaydı. Pozisyona girmekte hiç zorlanmayan, buna karşın ligin en etkili forvet hattına sahip olmasına rağmen skor üretmekte zorlanan bir Fenerbahçe var.

Dün gece de farklı olmadı. Başta Dzeko olmak üzere yine birçok pozisyondan faydalanamadılar ve skor 2-1'de kalarak tribünlrerin rahat bir maç izlenmesini engellendi.

Cengiz, 3 puanı getiren isim olurken sahanın da en etikili oyuncusuydu. Ferdi, her zamanki gibi takımın eni iyilerindendi.

İsmali hoca, performansı düşünce Tadic'i 1 maç yedek bırakmış ve yeniden 11'e almıştı. Bence, Dzeko'ya da aynısını yapmalı. Onu da 1-2 maç dinlendirip Batshuayi ile başlaması, Dzeko'nun da kendine gelmesini sağlayabilir.

Krunic'e gelecek olursak çok öne çıkmadı, çok gösterişli oynamıyor ama işini yapan bir oyuncu. Alıştıkça daha da iyi olacaktır. Son olarak zorlu ocak fikstüründe önemli olan en az kayıpla yola devam etmekti.

Oyuncular da bence bunu başardı. Şimdi 4-5 gün dinlenip tazelenmiş ve inançlı bir şekilde yarışa devam edecekler.



İsmail Kartal, Dzeko'yu 1-2 maç yedek bırakıp Batshuayi ile başlamalı. Bu Boşnak yılıdızın da kendine gelmesini sağlayacaktır.