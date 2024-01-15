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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

15 Ocak 2024, Pazartesi

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Tebrikler İsmail Kartal’a

FENERBAHÇE, resmen duvarı yıktı. Antep'in 5'li savunması önlerinde 4'lü bir blokla yaptığı savunmaya karşı golü bulmakta çok zorlandı ve her geçen dakika Fenerbahçe'yi strese soktu. Aslında oyun anlamında kaçan goller ve penaltı dışında eleştirebileceğim bir şey yok.
Tamamen rakip yarı sahada oynayan oyunun kontrolünü maç boyu elinde tutan ve rakibe de maçın başındaki bir pozisyon hariç hiç pozisyon vermeyen Sarı-Laivertliler hak ettiği bir 3 puanı aldı.
Gol krallığında başta olan Dzeko biraz şanslı olsaydı arayı iyice açabilirdi. Üstelik bir de penaltı kaçırdı. Fenerbahçe'de bir penaltıcı krizi var gibi gözüküyor.
Tadic 4 tane kaçırdı, dün akşam da Dzeko kaçırdı. Herhalde İsmail hocanın yeni bir penaltıcı bulması gerekecek.
Bu arada bir tebrik de İsmail Kartal'a.
İsmail'i çıkartıp Batshuayi'yi oyuna sokup golü bulmak için risk aldı. Bu riskin karşılığında da 3 puana uzandı.
Tam bir büyük takım hoca hamlesiydi. Sonuçta zor da olsa 1 haftalık sürede 3'te 3 yapıp liderliğini pekiştiren Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösterdi.

"İsmail Kartal, İsmail'i çıkartıp Batshuayi'yi oyuna sokarak golü bulmak için risk aldı. Bu riskin karşılığında da 3 puana uzandı."

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