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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

10 Aralık 2023, Pazar

Favori olan kazandı

Dün akşamki maçı kağıt üzerinde favori olan taraf kazandı. Maç öncesi iki takımı kıyasladığımızda bütün kalemlerde Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha iyiydi. Beşiktaş'ın bu maçtaki tek şansı psikolojik olarak yeni yönetimle beraber taraftarlarından alacağı güçle mücadele edip Fenerbahçe'nin oyunun bozmaktı.
Bunda da başarılı olamadı.
Dzeko, Tadic ve İrfan gibi tecrübeli isimler baskıdan hiç etkilenmedi. Özellikle Dzeko sahanın en iyisiydi. Sürekli gezerek oynadı. Beşiktaş savunmasının işini zorlaştırdı. Arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayıp takımını hücumda sırtlayan isim oldu. Fenerbahçe'nin sol tarafı Ferdi ve Tadic'le çok iyi işledi.
Rakibin sağ tarafını neredeyse felç etti. Beşiktaş'ta eksikler var ama kendi sahasında bu kadar teslim olarak oynadığı bir derbi izlememiştim.
İkinci yarıda Fenerbahçe'nin golü bağıra bağıra geldi.
Son olarak Atilla Karaoğlan'ın çok kötü bir maç yönettiğini söylemeliyim. Fenerbahçe'nin penaltısını göremeyip VAR'dan vermesi, Tayfur'u atıp VAR uyarısı sonrası geri alması büyük hatalardı. İsmail Kartal, doğru taktik, doğru 11' ve aldığı 3 puanla yeniden güven tazeledi.

"İsmail Kartal. doğru taktik, doğru 11 ve aldığı 3 puanla yeniden güven tazeledi. Beşiktaş'ı hiç bu kadar mahkum izlemedim."

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