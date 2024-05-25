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Haydarpaşa açıklarında sürüklenen petrol ürünü yüklü OSAKA isimli tanker kurtarıldı

Son dakika haberi! İstanbul Haydarpaşa Limanı açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen "OSAKA" isimli 183 metre boyundaki petrol ürünü yüklü tanker, çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na demirletildi.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 10:14 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 10:14
Haydarpaşa açıklarında sürüklenen petrol ürünü yüklü OSAKA isimli tanker kurtarıldı

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İstanbul Haydarpaşa Limanı açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen "OSAKA" isimli 183 metre boyundaki petrol ürünü yüklü tanker, çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na demirletildi.

EMNİYETE ALINDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'dan Mersin'e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen "OSAKA" isimli 183 metre boyundaki 40696 ton petrol ürünü yüklü tankerin, römorkörlerce anında müdahale edilerek emniyete alındığı belirtildi.

Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan refakatinde, KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-11 römorkörlerince çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği aktarıldı.

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