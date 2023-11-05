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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

5 Kasım 2023, Pazar

HABERİ
SESLİ DİNLE

Yerden yere vurmayın

FENERBAHÇE dün gece beklentilerin çok uzağındaydı. Kendi adıma şaşırdığımı ve hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim.
Alıştığımız temposundan, baskısından çok uzak bir Fenerbahçe vardı.
Evet Fred yoktu. Stoperlerin üçü de sakattı. İyi oynayan bir oyuncu da sahada yoktu. Hepsi gerçek performanslarının gerisinde kaldı. Özellikle Samet ve Oosterwolde ikilisi Onuachu'ya karşı maç boyunca resmen ezildiler. Fred'in yokluğunda orta sahanın tamamen etkisiz hale geldiğini gördük. Zajc bırakın Fred'in boşluğunu doldurmayı, normal performansına bile yaklaşamadı. Tek tek söylemeye gerek. Fenerbahçe kötü bir günündeydi. Abdullah Avcı'nın oyun planının tuttuğunu söyleyebilirim.
Fenerbahçe'nin çok güçlü olan hücum organizasyonlarını etkisiz hale getirmeyi başardı. Çok kritik bir 3 puan aldılar. Şimdi önemli olan şey bu seri bir gün sona erecekti.
Üst üste 19 maç kazanmış takımı bir mağlubiyet aldı diye kimse yerden yere vurmaya kalkmasın.
Önemli olan mağlubiyetten ders alıp, çok çabuk bir şekilde ayağa kalkabilmek ve yola devam edebilmek.
Burada iş herkesten önce taraftara düşüyor. Sahip çıksınlar.

"Önemli olan mağlubiyetten ders çıkarıp yola devam etmek"

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