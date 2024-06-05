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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 5 Haziran 2024

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Bu takım nasıl gol atacak?

AVRUPA Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. İtalya en ciddi hazırlık maçıydı.
Dolayısıyla Montella'nın bu maça, turnuvada oynatmayı planladığı 11'e yakın bir takımla çıkması daha doğru olurdu.
Maç boyunca genel anlamda iyi defans yaptık özellikle ilk 45 dakikada rakibe hemen hemen hiç şans tanımadık.
İkinci devrenin ilk 15 dakikasında baskı yedik ama orada da net pozisyon yine vermedik.
İşin defansif kısmında fazla sıkıntımız yok ama asıl problem hücum tarafında. zaten klasik bir santrforumuz yok.
Cenk Tosun çok iyi bir sezon geçirmedi.
Enes sakatlandı ve gitti.
Hoca Semih Kılıçsoy'u çok geç oyuna soktu.
Bu tarz takımlarda özellikle kanat oyuncularının ve orta sahada hücuma dönük oynayanların çok üretken olması ve sürekli ceza alanına koşular yapması gerekir.
Dün bunu göremedik. Oğuz ve Kenan kanatlarda hiç üretken olamadı. Bekler de ideal isimler olmadığından kanatlardan etkili olamadık. Yusuf Yazıcı hiç gözükmedi. Hakan pozisyon icabı hücuma uzak kaldı. böyle olunca da savunarak maçı bitirdik.
Açıkçası İtalya da hücum anlamında son yıllarda gördüğüm en kötü takıma sahip.
Santrforları Retegui bizim ligde bile zor oynar.
Turnuvada Arda Güler'den faydalanmak istiyorsak, iki maçta da şans verip, hazır hale getirmeliydik. Montella'nın Arda'yı kullanmaması ilginçti.

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