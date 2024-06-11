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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 11 Haziran 2024

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Hala kapalı kutuyuz

AVRUPA Şampiyonası öncesi son hazırlık maçımızda Polonya'ya karşı yine değişik 11'le başladık. Aslında ideale yakın 11'i bulup son iki maçı o oyuncularla oynamak bence daha doğruydu. Fakat ne olursa olsun dün geceki maçta özellikle ikinci yarıda oyuncularımız çok iyi performans ortaya koydular.
Maçın başında biz ön alanda oynarken defans arkasına atılan toplarda ciddi sıkıntılar yaşadık.
Özellikle Samet'in yavaş bir oyuncu olmasından dolayı Polonya kontrataklarında sıkıntılar yaşadığımız oldu.
İtalya maçında hiç pozisyon vermemiştik ama biz de üretememiştik. bu maçta pozisyon verdik ama biz de birçok gol pozisyonu yaratmayı başardık.
Montella bu arayışların sonunda Barış Alper'i santrfor pozisyonunda koymak zorunda.
Kerem Aktürkoğlu da sol kanatta çok başarılıydı. İlk 11'i o da hak ediyor. Arda'sız maça başlamayı düşünmemesi lazım. Girdikten sonra neler yaptığını hepimiz gördük.
Hakan hariç orta sahayla istediği gibi oynayabilir o bölgede iyi oyuncularımız var. Mert Müldür sol bekte beklediğimizden çok daha iyi performars sergiledi.
Ferdi döndüğünde, Mert'in sağ beke geçmesi, Kaan ile Abdülkerim'in stoperde olması sanki bizim için daha iyi olacak. Stoperde umarım Samet'te ısrar etmez. Artık 1 hafta kaldı. açıkçası kapalı kutu gibiyiz. İnşallah kutu açıldığında 2008'deki gibi bir başarı yaşarız.

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