İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇE Ludogorets'i 3-1 mağlup ederek son 18 maçın tamamını kazanmış oldu. Ama dün gecenin tek olumlu tarafı skordu.

18 maçlık periyotta Fenerbahçe'nin belki de oynadığı en etkisiz ve temposuz oyununu izledik. Özellikle uzun süredir oynamayan Crespo ve Zajc ikilisi orta sahanın alıştığımız temposuna ulaşmayı engelledi. Ryan Kent çok fazla süre bulmuyor fakat bulduğu dakikaları da iyi değerlendirmiyor.

Kent de yoklardan biriydi. Tadic, enteresan bir şekilde takımın en çok top kaybı yapan isimlerinden biri oldu. Aslında şöyle bir istatistik versem maçı daha iyi anlatabilirim: Batshuayi'nin ayağına top ilk kez 25. dakikada değdi. Yani Fenerbahçe oyunu rakip yarı sahaya yığıp, forvetini topla buluşturamadı.

Ayakta kalan oyuncuların başında Fred geldi.

Her zamanki gibi müthişti.

Çıktıktan sonra da Fenerbahçe resmen ecel terleri döktü ve çok ciddi pozisyon verdi. Sarı-Lacivertliler'in iyi oynamasına o kadar alıştık ki arada bir böyle gördükçe şaşırıyoruz.

Kısaca hem iyi oynamaya hem de maçları kazanmaya bizleri alıştırdılar. Dün geceki oyun bir nazar boncuğu olarak kalsın.



"Fenerbahçe 18. maçını kazandı. Fakat en etkisiz ve temposuz maçı buydu. İyi oyuna alıştırdılar.

Bu nazar boncuğu olsun."