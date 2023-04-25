Dün gece maça çok iyi başlayan bir Fenerbahçe vardı. Arda'nın golüne kadar rakibin pas yapmasına izin vermeyen, rakip ceza sahasında oynayan bir takım izledik.
Bu kadar baskıya rağmen Fenerbahçe'nin hücumda üretmekte zorlandığını da şahit olduk. Arda'nın golünden sonra Fenerbahçe rahatladı, İstanbul da hücumu düşünmeye başladı. Maç 2-0'a geldiğinde birçoğumuz Fenerbahçe 3 puanı aldı diye düşünürken, beklenmedik 2 İstanbulspor golü bir anda tribünleri şoka soktu.
ÇOK ŞEY KAYBETTİ
Enner Valencia'nın kendi çabasıyla hazırladığı ve Joao Pedro'ya attırdığı gole öne geçen Fenerbahçe uzatma dakikalarında gelen golle adeta yıkıldı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in en az gol atan takımlarından biri olan İstanbulspor'dan 3 gol yemesi ve 2 puan bırakmasının hiçbir mazereti olamaz. Fenerbahçe belki puan olarak geçen haftaya göre bir şey kaybetmedi ama Sarı- Lacivertliler'in psikolojik olarak çok şey kaybettiğini söyleyebilirim.
"Fenerbahçe'nin ligin en az gol atan takımlarından birisi olan İstanbulspor'dan 3 gol yemesinin hiçbir mazereti olamaz."
Bunun mazereti olamaz
Dün gece maça çok iyi başlayan bir Fenerbahçe vardı. Arda'nın golüne kadar rakibin pas yapmasına izin vermeyen, rakip ceza sahasında oynayan bir takım izledik.
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