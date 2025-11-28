İLKER YAĞCIOĞLU

İki teknik adam da temkinli bir oyuna zorladı takımlarını...Tedesco'nun Duran, Nene ve Levent gibi önemli isimleri kulübede bekletmesi ve genç oyuncu Yiğit Efe'ye ilk kez forma şansı vermesi, maçın kaderini belirleyen detaylar arasındaydı. Nitekim uzun süre pozisyonsuz, düşük tempolu ve iki takımın da beraberliğe razı olduğu bir oyun izledik. Fenerbahçe açısından en dikkat çekici detaylardan biri, Yiğit Efe'nin sahneye ilk çıkışındaki özgüveni ve başarısıydı.



Özellikle ikinci devrede rakibin en etkili oyuncusu Yusuf'un gol kokan pozisyonunda yaptığı kritik müdahale, maça damga vuran anlardan biri oldu. Genç oyuncu, bu performansıyla forma rekabetinde "ben de varım" mesajını fazlasıyla verdi. Orta sahadaki eksikler nedeniyle Asensio'yu 8 numarada, Talisca'yı ise 10 numara rolünde izledik. Talisca'nın sahadaki görüntüsü yine tartışma yarattı; oyun içinde çok pas hatası yaptı, zaman zaman tempo düşürdü, fakat attığı gollerle kendi eleştirilerini de gölgede bırakmayı başardı. Brezilyalı yıldızın hala en etkili olduğu alan, sonradan oyuna dahil olduğu maçlar gibi görünüyor. Genel oyun resmine bakıldığında iki takım da kazanacak kadar üretken görünmedi. Bu nedenle beraberlik, sahaya yansıyan futbola en uygun sonuçtu.Fenerbahçe'nin kalan maçlarda alacağı bir galibiyet, play-off biletini garantilemek için yeterli olacak. Bu açıdan bakıldığında alınan bir puan kötü değil. Ama bu tempo Galatasaray derbisine yetmez.