İyi skor kötü oyun

MAÇA, üçlü savunmayla başladık. Genelde kendinden güçlü rakiplere karşı bu şekilde oynanır. Kuntz'un bu düşüncesine bir anlam veremedim.

Açıkçası ilk 45 dakikada oynadığımız oyuna da bir anlam veremedim. Top hep bizdeydi. Ama çok ağır ve temposuz oynadığımız için iyi kapanan, iyi mücadele eden Ermenistan savunmasını aşamadık. Teknik becerisi çok yüksek oyuncularla oynamamıza rağmen organize bir tek atağımız dahi yoktu. Geriye düştük ve bu tarz savunmalara karşı yapmamız gereken ilk işlerden birini yaptık. Ceza alanı dışından Orkun'un şutuyla golü bulduk. Enes ve Cenk'i topla hemen hemen hiç buluşturamadık.

Kısacası kötü bir ilk yarı oynadık diyebilirim. Kuntz da bunun farkına varmış olacak ki ikinci yarıya başlarken savunmadan Merih'i çıkartıp 4'lü savunma ile oynadı.

Cenk'in yerine Kerem hamlesi bence doğru bir hamle oldu. Kerem'in varlığı hücumda etkinliğimizi artırdı. Enes'in son derece akıllı pasıyla Kerem harika bir gol atarak bizi galibiyete taşıdı. Sonraki dakikalarda skoru korumaya çalıştık. Mert de üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. 3 puan alsak da bu oyunla işimiz zor.



"Stefan Kuntz kötü oynadığımızı anladı ve daha sonra maçta doğru hamleler yaptı. Kerem-Cenk hamlesi onlardan biri oldu"