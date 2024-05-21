Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olan ve yurtdışına kaçtıktan sonra Ankara Emniyeti'nde görevli üst düzey emniyet müdürleriyle yaptığı görüşmeleri yayınlayan firari gizli tanık Serdar Sertçelik, kendisine siyasiler ve üst düzey bürokratlar hakkında ifade vermesi yönünde baskı yapıldığını söyleyerek planlanan kumpası deşifre etti.