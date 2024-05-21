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Serdar Sertçelik'in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı çıktı

Son dakika haberleri... Ayhan Bora Kaplan dosyasındaki tanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Ramazan Kubat'ın, Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı olduğu ve Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasında rol oynadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:35
Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olan ve yurtdışına kaçtıktan sonra Ankara Emniyeti'nde görevli üst düzey emniyet müdürleriyle yaptığı görüşmeleri yayınlayan firari gizli tanık Serdar Sertçelik, kendisine siyasiler ve üst düzey bürokratlar hakkında ifade vermesi yönünde baskı yapıldığını söyleyerek planlanan kumpası deşifre etti.

Ayhan Bora KaplanAyhan Bora Kaplan


AMBULANSLA KAÇTI
Serdar Sertçelik'in silahla vurulduktan 7 gün sonra adliyeye sevk edileceği gün, bir nakil şirketine ait ambulansla evden çıkarılıp Ankara Eryaman'a kadar götürüldükten sonra arkadaşının otomobiliyle İstanbul'a doğru yola çıktığı, yola çıkarken de GSM hattını değiştirdiği tespit edildi.

Bolu yakınlarında başka bir otomobile alınan Sertçelik'in İstanbul Şile'ye kadar gittiği, yoldayken de birlikte olduğu kişiyle Organize Şube'de görevli komiser Metehan İlkyaz'ı aradıkları tespit edildi.

Serdar Sertçelik

Sertçelik'in Bodrum üzerinden firarının aksine iki gün İstanbul'da kaldıktan sonra Edirne'ye geçtiği, burada Meriç üzerinden göçmen kaçakçıları yardımıyla yurt dışına çıktığı belirlendi.




Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasında ilişkin 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye çalışma' ve 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından tutuklanan aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüpheli arasında dikkat çeken bir isim yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI ÇIKTI
Tutuklananlardan Ramazan Kubat'ın 2022'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak görev yaptığı, Sertçelik'in yurt dışına kaçış organizasyonunda rol aldığı belirlendi.

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