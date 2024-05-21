Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı

Sertçelik'in Bodrum üzerinden firarının aksine iki gün İstanbul'da kaldıktan sonra Edirne'ye geçtiği, burada Meriç üzerinden göçmen kaçakçıları yardımıyla yurt dışına çıktığı belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasında ilişkin 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye çalışma' ve 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından tutuklanan aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüpheli arasında dikkat çeken bir isim yer aldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI ÇIKTI
Tutuklananlardan Ramazan Kubat'ın 2022'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak görev yaptığı, Sertçelik'in yurt dışına kaçış organizasyonunda rol aldığı belirlendi.