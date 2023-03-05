FENERBAHÇE daha maçın başında kariyer sezonunu yaşayan Valencia'nın golüyle 1-0 önde başladı.
İlk 45 dakikaya baktığımda Arda'nın kaçırdığı bir pozisyon, Szalai'nin iki duran top pozisyonu vardı. Kısaca Fenerbahçe'nin skoru artıracak bir oyun ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Bu işin ofansif tarafı.
Fakat; ilk 45 dakikada Kayserispor'un da Fenerbahçe kalesinde ciddi tehlikeler yarattığına şahit olduk. Orta sahayı çok kolay geçen ev sahibi ekip, bu sezon rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu maçı oynadı.
Bu da savunma yönünden aslında Fenerbahçe'nin sıkıntılı bir 45 dakika yaşadığının en çarpıcı göstergesiydi. İkinci yarının başında Crespo-Zajc değişikliğiyle Jorge Jesus topun daha fazla Fenerbahçe'de kalmasını istedi. Biraz daha sakin, hücuma çıkmakta fazla acele etmeyen, buna karşın kalesinde de hiç pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe izledik. İlk 45 dakika futbolseverler için çok daha keyifliydi belki ama Fenerbahçe'nin mücadelenin ikinci yarısında oynadığı oyun daha doğru bir oyundu.
Fener fire vermedi
FENERBAHÇE daha maçın başında kariyer sezonunu yaşayan Valencia'nın golüyle 1-0 önde başladı.
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