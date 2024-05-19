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Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

Süper Lig'in 37. haftası dev bir maça sahne oluyor. Belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği karşılaşma öncesi şok bir gerilim yaşandı. İşte iki takımın yıldızlarının karıştığı gerilimin görüntüleri...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 17:48 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 18:16
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

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Süper Lig'in 37. haftası dev bir maça sahne oluyor. Belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği karşılaşma öncesi şok bir gerilim yaşandı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

Maçın oynanacağı RAMS Park'a gelen iki takım oyuncuları zemin kontrolü için sahaya çıktı.

Dev derbi öncesi saha karıştı! İşte o anlar...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

Bu sırada Galatasaray taraftarı oyuncularını tribüne çağırırken Fenerbahçe taraftarları da takımlarına destek verdi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

Bu sırada saha içi birden karıştı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu bir gerilim yaşadı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

Gerilimin büyümesi üzerine iki takım oyuncuları da olaya karıştı ve arbede yaşandı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

Güvenlik güçlerinin saha içerisine girmesiyle taraflar soyunma odasına girdi.

Dev derbi öncesi saha karıştı! İşte o anlar...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Arktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

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