Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

Süper Lig'in 37. haftası dev bir maça sahne oluyor. Belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği karşılaşma öncesi şok bir gerilim yaşandı.
Süper Lig'in 37. haftası dev bir maça sahne oluyor. Belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği karşılaşma öncesi şok bir gerilim yaşandı.
Maçın oynanacağı RAMS Park'a gelen iki takım oyuncuları zemin kontrolü için sahaya çıktı.
Bu sırada Galatasaray taraftarı oyuncularını tribüne çağırırken Fenerbahçe taraftarları da takımlarına destek verdi.
Bu sırada saha içi birden karıştı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu bir gerilim yaşadı.
Gerilimin büyümesi üzerine iki takım oyuncuları da olaya karıştı ve arbede yaşandı.
Güvenlik güçlerinin saha içerisine girmesiyle taraflar soyunma odasına girdi.
İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...
İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...
İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...
İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...
İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...
İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...
İşte BeinSports'tan alınan o görüntüler...