İki farklı devre
Ve attığı gollerle devreyi önde kapattı. Bu dakikalarda başrol oyuncusu Valbuena'ydı. Gelişen her Fenerbahçe atağında Valbuea'yı gördük. Zaten 10 kişi kalmış rakibe karşı ikinci yarıda Fenerbahçe'nin zorlanmasının sebebi de Valbuena'nın yorulup oyundan düşmesiydi.
Kısaca Valbuena iyiyken Fenerbahçe hücumda çok iyi işler yapabiliyor. O olmadığında ise hücum gücü vasat bir takım haline dönüşüyor.
ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN
Geçen hafta Beşiktaş derbisinde ikinci devre oynanan oyunun üzerine bu hafta çok daha iyi bir futbol bekliyordum. Rizespor karşısında ikinci devredeki oyun hiçbir Fenerbahçe tarafatarını mutlu etmemiştir. Rizespor'u da cesur futbollarından ötürü tebrik etmek lazım. İyi yoldalar.
Sonuçta alt sıralardaki takımlar maçlarını kazanıyorlar.
Her ne kadar inanmasak da Fenerbahçe korkulu rüya görmemek adına muhakkak alması gereken 3 puanı zor da olsa aldı. Ve biraz olsun nefes almış oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: MURİÇ
Takımının eksik kalmasını hissettirmedi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MOREZIUK
Gördüğü kırmızı dengeleri değiştirdi.
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