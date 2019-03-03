Bugünkü
Takvim
İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 03 Mart 2019, Pazar

İki farklı devre

BEŞİKTAŞ derbisinin verdiği büyük moralle Rize maçına başlayan Fenerbahçe maçın hemen başında yediği şok gole çok kısa sürede olumlu cevap verdi. Oyunu rakip sahaya yığdı.
Ve attığı gollerle devreyi önde kapattı. Bu dakikalarda başrol oyuncusu Valbuena'ydı. Gelişen her Fenerbahçe atağında Valbuea'yı gördük. Zaten 10 kişi kalmış rakibe karşı ikinci yarıda Fenerbahçe'nin zorlanmasının sebebi de Valbuena'nın yorulup oyundan düşmesiydi.
Kısaca Valbuena iyiyken Fenerbahçe hücumda çok iyi işler yapabiliyor. O olmadığında ise hücum gücü vasat bir takım haline dönüşüyor.

ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN
Geçen hafta Beşiktaş derbisinde ikinci devre oynanan oyunun üzerine bu hafta çok daha iyi bir futbol bekliyordum. Rizespor karşısında ikinci devredeki oyun hiçbir Fenerbahçe tarafatarını mutlu etmemiştir. Rizespor'u da cesur futbollarından ötürü tebrik etmek lazım. İyi yoldalar.
Sonuçta alt sıralardaki takımlar maçlarını kazanıyorlar.
Her ne kadar inanmasak da Fenerbahçe korkulu rüya görmemek adına muhakkak alması gereken 3 puanı zor da olsa aldı. Ve biraz olsun nefes almış oldu.

MAÇIN EN İYİSİ: MURİÇ
Takımının eksik kalmasını hissettirmedi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MOREZIUK
Gördüğü kırmızı dengeleri değiştirdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU İki farklı devre
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ