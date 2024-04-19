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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 19 Nisan 2024

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Fener’e çok yazık oldu

UEFA Konferans Ligi yarı finali için uzun zamandır ilk defa Fenerbahçe ideal 11'iyle sahadaydı. İstediğimiz golü 11. dakikada bulduk ve turu dengeledik. İlk devre boyunca oyunun savunma tarafını harika uyguladık. Rakibi ceza alanına bile yaklaştırmadık. Ama turu bize getirecek ikinci golü atma konusunda biz de çok becerikli değildik. İrfan Can Kahveci hariç, top ayağına geldiğinde bizi heyecanlandıracak ikinci bir oyuncu yoktu. Dolayısıyla biz de hücum anlamında istediklerimizi yapamadık. Savunmadaki bütün oyuncular son derece iyi oynarken, Szymanski yine beklentilerin uzağında kaldı. Dzeko, yoruluncaya kadar iyi mücadele etti. Tadic de top ayağına geldiğinde etkili işler yaptı. Bu tür maçlar, sabır gerektiren maçlardır.
İkinci golü atıp, turu geçelim derken turu kaybetme ihtimaliniz her zaman vardır. Bu yüzden de F.Bahçe öncelikle golü yememek için mücadele etti. Oyunun son anlarında yapılan Fred ve İrfan Can'ın çıkıp, Zajc ile Cengiz'in girmesini açıkçası yadırgadım. Buraya kadar gelmek başarı. Ama Fenerbahçe ikinci golü bulacak iştahı ve oyunu yansıtmalıydı. Çok yazık oldu.

"Bu tür maçlar sabır gerektiren maçlardır.
Fenerbahçe'nin Olympiakos karşısında ikinci gol için daha iştahlı olması gerekirdi."

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