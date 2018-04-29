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İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 29 Nisan 2018, Pazar

Heyecanlı bekleyiş

Ligin deplasmanlardaki en başarılı takımı Fenerbahçe dün akşam uzun süre bu sezonki en kötü deplasman performansını ortaya koydu.
Sarı-Lacivertliler'in en başarılı olduğu bölge yani orta sahası bir türlü oyunun kontrolünü ele geçiremedi. Geçen haftanın etkili isimleri olan forvet oyuncuları da rakip savunma tarafından iyi marke edilince pozisyon üretmekte çok zorlanan bir Fenerbahçe izledik. Ama büyük takımdaki her oyuncu skora katkı yapmalıdır. Dün akşam da planlar tutmayınca Hasan Ali ve Şener devreye girdi. Biri asist diğeri de golle Fenerbahçe'nin 3 puan kazanmasında başrol oynadı.

KARAR VERMEK ZOR
Hasan Ali'nin pasında golü Josef'in atması da önemliydi. Çünkü Fenerbahçe'nin solbeki asist yaparken ön liberolarından biri gol bölgesinde bitirici vuruşu yaptı. Kısacası defans oyuncuları geceyi kurtardı. Oyun 1-1'e geldikten sonra Aykut hocanın Valbuena ve Janssen hamlesi de doğruydu.
Ve Valbuena attığı golle "Ben yine ben buradayım" dedi. Üçüncü golde "top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?" görüntülerden karar vermek çok zor.
Şener'in attığı golde rakip oyuncu yerdeyken topa vurmabı her halde çok konuşulacak. Ama bu şartlarda o topa vurmayacak her halde oyuncu yoktur. Fenerbahçe kazandı. Başakşehir'in işi zor. Derbideki sonuç da her türlü Fenerbahçe'yi zirveye yaklaştıracak.

MAÇIN iYiSi : ŞENER-HASAN ALi
Takım zorlandığı anda sahneye çıktılar.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DiAGNE
Çok etkisiz bir maç çıkardı.
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