Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, FCSB ile oynayacağı maçın ardından yeni rakibini bekleyecek. Kanarya'nın ilk 8'e girmesi halinde ise ilk maçına mart ayında çıkması da muhtemel ancak bu ihtimal çok düşük bir seviyede ve ayrıca çok sayıda karşılaşmaya daha bağlı. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki muhtemel rakipleri...

Fenerbahçe'yi güçlü takımlar bekliyor! UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu FCSB maçının ardından gözünü İsviçre'deki kura çekimine çevirecek. Sarı lacivertliler yine birçok güçlü takımdan biriyle eşleşecek.

ROMANYA'DA SON MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasının son haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, eksik ve sakat oyuncular teknik heyetin planlarını doğrudan etkiliyor. Bu karşılaşmadan çıkacak sonuç ise Fenerbahçe'nin play-off turundaki konumunu ve muhtemel rakiplerini belirleyecek.

FCSB maçı galibiyetle sonuçlanırsa
Panathinaikos

Brann

Celtic

FCSB maçı beraberlikle sonuçlanırsa
PAOK

Kızılyıldız

Viktoria Plzen

FCSB maçı mağlubiyetle sonuçlanırsa
Genk

Nottingham Forest

Kızılyıldız

İLK 8 HESAPLARI VE ZOR SENARYO

Fenerbahçe için ilk 8 hedefi matematiksel olarak hâlâ mümkün olsa da, yalnızca FCSB galibiyeti bu hedef için yeterli değil. Sarı-lacivertlilerin ilk 8'e girebilmesi adına Avrupa'daki birçok maçtan kendi lehine sonuçların çıkması gerekiyor.

İlk 8 için gerekli şartlar
Real Betis'in Feyenoord'a yenilmesi

Porto'nun Rangers'a yenilmesi

Genk'in Malmö'ye puan kaybetmesi

Kızılyıldız'ın Celta Vigo ile berabere kalması

Stuttgart'ın Young Boys'a puan kaybetmesi

PAOK'un Olympique Lyon'a puan kaybetmesi

Bologna'nın Maccabi Tel Aviv'e puan kaybetmesi

Nottingham Forest'ın Ferencvaros'a puan kaybetmesi

Viktoria Plzen'in Basel'e puan kaybetmesi

Panathinaikos'un Roma'ya puan kaybetmesi ya da az farkla yenilmesi

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde 9 ila 24. sıralarda yer alan takımların mücadele vereceği Play-off aşaması için yapılacak kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

