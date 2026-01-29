Fenerbahçe'yi güçlü takımlar bekliyor! UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipler

İLK 8 HESAPLARI VE ZOR SENARYO

Fenerbahçe için ilk 8 hedefi matematiksel olarak hâlâ mümkün olsa da, yalnızca FCSB galibiyeti bu hedef için yeterli değil. Sarı-lacivertlilerin ilk 8'e girebilmesi adına Avrupa'daki birçok maçtan kendi lehine sonuçların çıkması gerekiyor.