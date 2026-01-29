Fenerbahçe'yi güçlü takımlar bekliyor! UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipler
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, FCSB ile oynayacağı maçın ardından yeni rakibini bekleyecek. Kanarya'nın ilk 8'e girmesi halinde ise ilk maçına mart ayında çıkması da muhtemel ancak bu ihtimal çok düşük bir seviyede ve ayrıca çok sayıda karşılaşmaya daha bağlı. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki muhtemel rakipleri...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu FCSB maçının ardından gözünü İsviçre'deki kura çekimine çevirecek. Sarı lacivertliler yine birçok güçlü takımdan biriyle eşleşecek.
ROMANYA'DA SON MAÇ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasının son haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, eksik ve sakat oyuncular teknik heyetin planlarını doğrudan etkiliyor. Bu karşılaşmadan çıkacak sonuç ise Fenerbahçe'nin play-off turundaki konumunu ve muhtemel rakiplerini belirleyecek.
FCSB maçı galibiyetle sonuçlanırsa
Panathinaikos
Brann
Celtic
FCSB maçı beraberlikle sonuçlanırsa
PAOK
Kızılyıldız
Viktoria Plzen
FCSB maçı mağlubiyetle sonuçlanırsa
Genk
Nottingham Forest
Kızılyıldız
İLK 8 HESAPLARI VE ZOR SENARYO
Fenerbahçe için ilk 8 hedefi matematiksel olarak hâlâ mümkün olsa da, yalnızca FCSB galibiyeti bu hedef için yeterli değil. Sarı-lacivertlilerin ilk 8'e girebilmesi adına Avrupa'daki birçok maçtan kendi lehine sonuçların çıkması gerekiyor.
İlk 8 için gerekli şartlar
Real Betis'in Feyenoord'a yenilmesi
Porto'nun Rangers'a yenilmesi
Genk'in Malmö'ye puan kaybetmesi
Kızılyıldız'ın Celta Vigo ile berabere kalması
Stuttgart'ın Young Boys'a puan kaybetmesi
PAOK'un Olympique Lyon'a puan kaybetmesi
Bologna'nın Maccabi Tel Aviv'e puan kaybetmesi
Nottingham Forest'ın Ferencvaros'a puan kaybetmesi
Viktoria Plzen'in Basel'e puan kaybetmesi
Panathinaikos'un Roma'ya puan kaybetmesi ya da az farkla yenilmesi
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde 9 ila 24. sıralarda yer alan takımların mücadele vereceği Play-off aşaması için yapılacak kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.