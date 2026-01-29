Fenerbahçe Ademola Lookman'ın transferini bitiriyor! Forvete eski Beşiktaşlı

DURAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan ismi ise Jhon Duran oldu. Kolombiyalı golcü, antrenmana çıkmasına rağmen FCSB maçı kadrosuna alınmadı. Takım arkadaşlarının aksine eşofman üstünü çıkarmaması ve rahat tavırları dikkat çekerken, başlangıçta bu durum sakatlıkla ilişkilendirildi. Ancak kulislerde, kararın transfer görüşmeleri nedeniyle alındığı konuşuluyor.

AL-ITTIHAD'IN ŞARTI ORTAYA ÇIKTI Sabah'ta yer alan habere göre Al-Ittihad, N'Golo Kante'nin bonservisi için Al-Nassr ile sözleşmesi bulunan Jhon Duran'ın serbest bırakılmasını şart koştu. Bu talep Fenerbahçe cephesinde şaşkınlık yaratırken, transferin seyrini de belirsizliğe sürükledi.

DURAN AVRUPA'YI İSTİYOR 22 yaşındaki forvetin ise Suudi Arabistan'da kalmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Duran'ın, Napoli başta olmak üzere İtalya'dan ve Premier League'den bazı kulüplerin radarında olduğu belirtiliyor. Daha önce Aston Villa forması giyen genç oyuncunun, kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek istediği kaydediliyor.

FENERBAHÇE'DE KARAR ZAMANI Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla 21 resmi maçta 1130 dakika süre aldı. Bu süreçte 5 gol ve 3 asistlik katkı veren Kolombiyalı futbolcu, özellikle Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında attığı son dakika golleriyle takımına 4 puan kazandırmıştı. Kante transferinde yaşanan bu gelişme sonrası, Fenerbahçe'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Son sözü golcü yıldız verecek. Diğer taraftan Juventus da resmi teklifini yaptı.