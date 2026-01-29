Fenerbahçe Ademola Lookman'ın transferini bitiriyor! Forvete eski Beşiktaşlı
Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, birçok dünya yıldızıyla görüşmelerini sürdürürken Ademola Lookman için yeniden masada. N'Golo Kante konusunda yoğun mesai harcanıyor. Ancak Jhon Duran takası gündeme geldi. Diğer taraftan Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst ile milli takımın genç futbolcusu Deniz Gül de listede. İşte Fenerbahçe'de yaşananlar...
Fenerbahçe'de dört koldan transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Sadettin Saran ve ekibi, Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba'nın ardından yeni yıldızları Kadıköy'e getirmek amacında.
TALISCA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasına Anderson Talisca yerleşti. Sarı-lacivertli yönetimin, bu sezon gösterdiği performansla takımın en önemli hücum silahlarından biri haline gelen Brezilyalı yıldız için resmi adımlar attığı öğrenildi.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Talisca'nın menajeri Felipe Boaz, yeni sözleşme görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi. Yapılacak temaslarda, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun geleceğinin netleştirilmesi hedefleniyor. Yönetimin önceliği, Talisca'yı takımda tutacak bir anlaşmaya varmak.
YÖNETİM VE OYUNCU AYNI NOKTADA
Sarı-lacivertli kurmayların, hücum hattındaki lider rolü nedeniyle Talisca'yı kadronun vazgeçilmez parçalarından biri olarak gördüğü belirtiliyor. Brezilyalı oyuncunun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu, İstanbul'da kalmaya ve kariyerine sarı-lacivertli formayla devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
TEDESCO'NUN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN
Bu sezon Domenico Tedesco yönetiminde istikrarlı bir performans ortaya koyan Anderson Talisca, teknik heyetin de en çok güvendiği oyuncular arasında yer aldı. 31 yaşındaki futbolcu, sahadaki sorumluluğu ve skor katkısıyla takımın hücum gücünü sırtlayan isim oldu.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 17 gol ve 3 asist üretti. Toplamda 20 gole doğrudan katkı sağlayan Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli ekibin en skorer oyuncularından biri olarak öne çıktı.
SÖZLEŞME KRİTİK AŞAMADA
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Talisca için yapılacak görüşmeler, Fenerbahçe'nin hücum planlaması açısından büyük önem taşıyor. Tarafların kısa süre içinde masaya oturarak anlaşma zemini araması bekleniyor. Yönetim, bu süreci olumlu sonuçlandırarak yıldız futbolcuyu takımda tutmak istiyor.
KANTE PAZARLIĞINDA SÜRPRİZ TALEP
Ara transfer döneminde orta saha için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante transferinde beklenmedik bir taleple karşılaştı. Fransız futbolcunun kulübü Al-Ittihad, Kante'nin bonservisi karşılığında sarı-lacivertlilerden sürpriz bir isim istedi.
DURAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan ismi ise Jhon Duran oldu. Kolombiyalı golcü, antrenmana çıkmasına rağmen FCSB maçı kadrosuna alınmadı. Takım arkadaşlarının aksine eşofman üstünü çıkarmaması ve rahat tavırları dikkat çekerken, başlangıçta bu durum sakatlıkla ilişkilendirildi. Ancak kulislerde, kararın transfer görüşmeleri nedeniyle alındığı konuşuluyor.
AL-ITTIHAD'IN ŞARTI ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre Al-Ittihad, N'Golo Kante'nin bonservisi için Al-Nassr ile sözleşmesi bulunan Jhon Duran'ın serbest bırakılmasını şart koştu. Bu talep Fenerbahçe cephesinde şaşkınlık yaratırken, transferin seyrini de belirsizliğe sürükledi.
DURAN AVRUPA'YI İSTİYOR
22 yaşındaki forvetin ise Suudi Arabistan'da kalmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Duran'ın, Napoli başta olmak üzere İtalya'dan ve Premier League'den bazı kulüplerin radarında olduğu belirtiliyor. Daha önce Aston Villa forması giyen genç oyuncunun, kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek istediği kaydediliyor.
FENERBAHÇE'DE KARAR ZAMANI
Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla 21 resmi maçta 1130 dakika süre aldı. Bu süreçte 5 gol ve 3 asistlik katkı veren Kolombiyalı futbolcu, özellikle Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında attığı son dakika golleriyle takımına 4 puan kazandırmıştı. Kante transferinde yaşanan bu gelişme sonrası, Fenerbahçe'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Son sözü golcü yıldız verecek. Diğer taraftan Juventus da resmi teklifini yaptı.
FORVET HATTI İÇİN ALARM
Ara transfer döneminde kadrosuna Guendouzi ve Musaba gibi önemli isimleri katan Fenerbahçe, hücum hattında yaşanabilecek ayrılıklar nedeniyle yeni bir planlama sürecine girdi. Sarı-lacivertlilerde hem Jhon Duran hem de En-Nesyri'nin takımdan ayrılma ihtimali, yönetimi doğrudan santrfor transferine yöneltti.
ÖNCELİK NET: SANTRFOR
Teknik heyetle yapılan değerlendirmelerde, ara transfer döneminin kalan bölümünde önceliğin net bir şekilde santrfor takviyesi olduğu öğrenildi. Yönetim, olası ayrılıklar gerçekleşmeden alternatifleri hazır tutmak istiyor ve bu doğrultuda temaslarını hızlandırmış durumda.
HOLLANDA BASININDAN SÜRPRİZ İDDİA
Hollanda basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorst ile yakından ilgilendiği öne sürüldü. Deneyimli golcünün Türkiye'yi ve ligi yakından tanıması, bu ilgiyi daha anlamlı hale getiriyor.
SÖZLEŞME DETAYI VE PLAN
33 yaşındaki Hollandalı santrforun Ajax ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe cephesinin ise transferi yazı beklemeden, mümkünse ara transfer döneminde sonuçlandırmak istediği iddia ediliyor. Bu durum, sarı-lacivertlilerin pazarlık gücünü artıran önemli bir detay olarak öne çıkıyor.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Wout Weghorst, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 19 maçta 7 gol kaydederek istikrarlı bir performans sergiledi. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle bilinen tecrübeli golcü, Fenerbahçe'nin hücum yapısına uygun bir profil olarak değerlendiriliyor.
SOMUT ADIMLAR BEKLENİYOR
Sarı-lacivertli yönetimin, forvet hattındaki belirsizliği kısa süre içinde netleştirmek adına önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor. Weghorst isminin gündeme gelmesi, Fenerbahçe'nin transferde tecrübeye dayalı bir çözüm arayışında olduğunu da gösteriyor.
DENİZ GÜL SÜRPRİZİ
Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için yeni bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Porto forması giyen milli golcü Deniz Gül'ü transfer listesine aldığı öne sürüldü.
ALTERNATİF GOLCÜ PLANI
Transferfeed'de yer alan habere göre Fenerbahçe, forvet hattında yaşanabilecek olası ayrılıklara karşı Deniz Gül'ü alternatif golcü olarak değerlendiriyor. Yönetimin, ana hedeflerin yanı sıra genç ve potansiyelli isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.
AVRUPA'DA YOĞUN MESAİ
Haberde sarı-lacivertlilerin transfer komitesinin yalnızca Portekiz ile sınırlı kalmadığı, aynı zamanda İtalya ve Fransa'da da aktif bir şekilde oyuncu takibi yaptığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin çok yönlü bir transfer planlamasıyla hareket ettiği belirtiliyor.
BONSERVİS PAZARLIĞI
Porto'nun, milli futbolcu için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Fenerbahçe cephesinin ise bu rakamı 7-8 milyon Euro seviyelerine çekmeyi hedeflediği ve pazarlık zemini aradığı ifade ediliyor.
LOOKMAN AYRILMAK İSTİYOR
Nijeryalı yıldızın Afrika Uluslar Kupası dönüşünde Atalanta yönetimine ayrılma talebini iletmesi, transfer sürecini hızlandırdı. Bu gelişme sonrası Atalanta'nın ilk etapta talep ettiği 45-50 milyon Euro seviyesindeki bonservis beklentisini aşağı çektiği ve rakamın 35 milyon Euro bandına indiği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
2024 yılında Hammarby'den 4,5 milyon Euro bedelle Porto'ya transfer olan Deniz Gül, bu sezon 23 resmi maçta 669 dakika süre aldı. Genç golcü bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
FİNANSMAN PLANI HAZIR
Fenerbahçe cephesinde bu dev transfer için ayrılan bütçenin, sponsorluk gelirleri ve olası oyuncu satışlarıyla karşılanması hedefleniyor. Yönetim, ekonomik dengeyi bozmadan transferi tamamlamak adına yoğun mesai harcıyor. Tüm şartların oluşması halinde Ademola Lookman'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi sürpriz olmayacak.
MİLLİ TAKIM VE PİYASA DEĞERİ
21 yaşındaki santrfor, A Milli Takım formasıyla da 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Transfermarkt verilerine göre Deniz Gül'ün güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
FENERBAHÇE'DEN LOOKMAN HAMLESİ
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen ve kulübünden ayrılma kararı alan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için devreye girdi.
35 MİLYON EURODAN PAZARLIK
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Ademola Lookman transferi için Atalanta ile temasa geçti. Sarı-lacivertli yönetimin, bu saatlerde İtalyan kulübüyle 35 milyon euro üzerinden pazarlık yaptığı belirtildi. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen ancak yüksek maliyet nedeniyle gerçekleşmeyen transferde bu kez Fenerbahçe'nin şartları zorlamaya hazır olduğu ifade ediliyor.
FORMÜL: ZORUNLU OPSİYONLU KİRALAMA
Fenerbahçe yönetimi, oluşan bu tabloyu fırsata çevirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, transferi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle bitirmeyi planlıyor. Bonservis bedelinin taksitler ve bonuslarla yapılandırılması halinde, Lookman transferinin kış transfer dönemi sona ermeden sonuçlanabileceği konuşuluyor.