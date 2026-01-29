Kanarya'dan kötü final! FCSB - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, FCSB deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ile 1-0 öne geçmesine rağmen Juri Cisotti'ye engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrılarak ilk 16 takım arasında yer alamayıp play-off turunda seri başı şansını kaybetti. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile Bükreş'te karşı karşıya geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ağları havalandıran İsmail Yüksek, takımını 18. dakikada 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda ev sahibi takım ataklarını sıklaştırdı ve 71'de oyuna sonrada giren Juri Cisotti skora dengeyi getirdi. Maç 1-1 bitti.
Bu skorla Domenico Tedesco ve öğrencileri sahadan 1 puanla ayrıldı.
Kanarya yoluna play-off turundan devam edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sol kanattan Oosterwolde'nin ortasında ceza sahası içinde Talisca'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
17. dakikada Nene'nin sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarnovanu'dan döndü. Dönen topu arka direkte En-Nesyri ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
18. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde İsmail'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
31. dakikada Thiam'ın savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Olaru'nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.
36. dakikada Thiam'ın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.
59. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Kerem'in şutunda kaleci Tarnovanu topu çeldi.
71. dakikada sol kanattan Radunovic'in ortasında arka direkte Cisotti'nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
81. dakikada sağ kanattan Semedo'nun pasında ceza sahası içinde Kerem'in çaprazdan vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
89. dakikada sağ kanatta yapılan ortada ceza sahası sol çaprazdan Popescu'nun şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi.
GOLLER
FCSB - FENERBAHÇE: 0-1 | İSMAİL YÜKSEK
GOOOLLL! Kerem'in ortasında İsmail harika yükseldi ve uçarak topu ağlara gönderdi! ⚽️ pic.twitter.com/cAhNZSspKA— TRT Spor (@trtspor) January 29, 2026
FCSB - FENERBAHÇE: 1-1 | CISOTTI
FCSB, Cisotti'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/zt0Y1mcSTW— TRT Spor (@trtspor) January 29, 2026
TEDESCO'DAN DEĞİŞİKLİKLER
Asensio'nun yerine Fred'i tercih etti. Cezalı durumda bulunan Milan Skriniar'ın yokluğunda savunmanın merkezinde görev Çağlar Söyüncü'ye verildi. Devre arasında transfer edilen ancak UEFA listesinde yer almayan Anthony Musaba ile Matteo Guendouzi'nin yerine ise Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri sahaya çıktı.
İLK 11 VE YEDEKLER
Fenerbahçe sahaya kalede Ederson, savunmada Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo; orta sahada Fred ile İsmail Yüksek; hücumda ise Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri 11'iyle çıktı. Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio ve Oğuz Aydın yedek kulübesinde yer aldı.
KANARYA'DA ESKİKLER
Sarı-lacivertli ekip, FCSB karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Jhon Duran ile cezalı Milan Skriniar Romanya deplasmanında forma giyemedi. Ayrıca yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok statü gereği kadroda yer alamadı.
EN-NESYRI 9 MAÇ SONRA SAHADA
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, FCSB maçıyla birlikte 9 maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası ve yaşadığı süreç nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan deneyimli santrfor, Romanya deplasmanında yeniden görev aldı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ AVRUPA LİGİ'NE DÖNDÜ
Milli savunmacı Çağlar Söyüncü, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç aradan sonra forma giydi. Sezonun ilk Avrupa maçında Dinamo Zagreb karşısında oynadıktan sonra sakatlık yaşayan Çağlar, FCSB karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak uzun bir aranın ardından Avrupa arenasına döndü.
TARAFTARDAN TAM DESTEK
Fenerbahçe taraftarı, Romanya deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Türkiye ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden Bükreş'e gelen sarı-lacivertliler, kendilerine ayrılan tribünü doldurarak maç öncesinde futbolculara büyük destek verdi. Ev sahibi ekipte ise taraftarların tribünleri büyük ölçüde boş bırakması dikkat çekti.
AVRUPA LİGİ'NDE İLK GOL
Fenerbahçe formasıyla ağları sarsan İsmail Yüksek, kariyerinde bir ilki başardı.
Milli futbolcu ilk defa Avrupa Ligi'nde fileleri havalandırdı. Bu sezon ayrıca bir de asisti bulunuyor.