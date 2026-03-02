YTB Avrupa’daki sanat dünyasını Amsterdam’da bir araya getirdi! Bilal Erdoğan'dan "kültürel yozlaşma" mesajı

Avrupa’daki Türk kültür ve sanat dünyası, YTB’nin organizasyonuyla Amsterdam’da buluştu





KÜLTÜREL YOZLAŞMA SADECE BATI'YI DEĞİL, TÜM DÜNYAYI ETKİLİYOR



Bilal Erdoğan, dünyada kültürel yozlaşmanın yalnızca Batı dışı toplumları değil, Batı'yı da ilgilendirdiğini belirtti. Batı'nın kendi kültürünü korumaya çalışmasına rağmen herkesi birbirine benzetmeye çalışan bir anlayışın dayatıldığını ifade eden Erdoğan, "Aynı şeyleri dinlesin, aynı şeyleri okusun, aynı şeyleri izlesin, aynı şeyleri giysin, aynı şeyleri yesin… Tamamen bir yozlaşma" dedi. Erdoğan, toplulukların kendi kültür ve kimliklerini koruyarak sürdürmelerinin, bu yozlaşmadan korunmanın en etkili yolu olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın kültürel çeşitliliğe katkı sağlayacağını ve topluluklar arasındaki diyaloğu güçlendireceğini belirtti. Kültürel üstünlük iddiasının zulme, adaletsizliğe ve savaşlara yol açtığını aktaran Erdoğan, "Bir taraf ben kültürel olarak üstünüm, ben daha gelişmiş bir ırkım, siz hepiniz bizden aşağısınız diye düşündüğü zaman ortaya zulüm çıkar, adaletsizlik çıkar, haksızlık çıkar ve bundan savaşlar doğar. Bugün yaşadığımız birçok savaşın kaynağında da bunun olduğunu görüyoruz."diye konuştu.

BUGÜN ARTIK SANAT İLE KENDİMİZİ İFADE EDİYORUZ



Sırakaya ise, Avrupa'daki genç nesillerin kendi kimliklerini keşfetme ve medeniyet bilincini geliştirme sürecine dikkat çekti. Birinci neslin, kendisini ifade etmekten imtina eden ve emeğiyle varlık gösteren bir nesil olduğunu belirten Sırakaya, "Bugün artık sanatıyla kendisini ifade edebilen, şiiriyle kendisini ifade edebilen bir konuma gelmiş olunması benim için son derece kıymetli ve değerli" dedi.



Gençleri ve onları yetiştiren aileleri tebrik eden Sırakaya,"Şiir hayatımızın her alanında olmalı; kendimizi şiire verdiğimizde daha çok gönül insanı, daha fazla aşk ve muhabbet insanı olabiliriz" ifadelerini kullandı.



Sırakaya, Avrupa'daki gençlerin kendi kimlikleriyle değer üretirken medeniyete önemli katkılar sağladığını vurguladı.