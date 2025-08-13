İLKER YAĞCIOĞLU

İlk maçın ardından Fenerbahçe turu geçer demiştim. Sarı-Lacivertliler beni yanıtmadı ve çok iyi bir skorla play-off'a kaldı. Mourinho, 3-4-1-2 dizilişle sahaya çıkarak çift forvetle başladı. Fakat bu ikiliye çok fazla destek gelmeyince istenilen pozisyonlar üretilemedi. Başa baş giden ve yüksek tempoda oynanmayan bir oyun vardı.

Rakibin duran toptan attığı golle de kendimize geldik. İlk yarının sonlarında 2 gol bulmak, takımı kendine getirdi.

Fred'in harika golüyle de turu cebimize koyar gibi olduk. Ama ondan sonraki dakikalar kabul edilecek gibi değildi. Tamamen savunmaya çekildik. Ayağımızda hiç top tutamadık. Hocanın Duran'ın yerine Talisca'yı almasıyla da resmen sahada 10 kişi kaldık. 70'ten sonra topla oynama oranı yüzde 80'e yüzde 20 Feyenoord lehineydi.

Bu da maçın son bölümünün nasıl oynandığını gösteren önemli bir istatistik. En bunaldığımız anlarda Brown'ın hücuma harika katılımı ve Nesyri'ye yaptığı asistle turu cebimize koyduk derken yine aynı şey oldu. Savunma yapmayı bırakın ceza sahası içine gömülerek atakları karşılamaya çalıştık.

Ama futbolun cilvesi bu olsa gerek. Takımın en kötüsü Talisca 5. golü atarak Feyenoord'un ipini çekti. Szymanski ve Amrabat'ı beğendim. Brown turu getiren isimlerin başında yer aldı.

Nesyri ve Duran ikilisi de gerekli desteği görürse çok gol atacaklarının sinyalini verdiler. Sonuçta 2008'den beri özlem duyulan Devler Ligi'ne bir adım kaldı. Darısı Benfica maçlarının başına.