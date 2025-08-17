İLKER YAĞCIOĞLU

Fenerbahçe, Feyenoord maçının moralini yanına alarak ligin zorlu deplasmanlarından biri olan Göztepe karşısına çıktı. Ancak ne yazık ki beklenen sonuç alınamadı ve Sarı-Lacivertliler, İzmir deplasmanından puansız döndü. Jose Mourinho, kadroda sürpriz bir değişiklik yapmadı; sadece sakatlanan Mert Müldür'ün yerine Yusuf Akçiçek'e şans verdi. Salı akşamı Avrupa arenasında büyük efor harcayan oyuncular, özellikle başta En- Nesyri ve Szymanski gibi isimler, fiziksel olarak yorgunluklarını sahaya yansıttılar.

Bu yorgunluk, takımın özellikle hücum etkinliğine olumsuz yansıdı. Fenerbahçe'nin geçen sezona kıyasla en büyük artısı, her iki kanadının daha etkili olmasıydı. Özellikle Brown, rakip kaleye yaptığı iyi bindirmelerle dikkat çekti. Ancak Sarı-Lacivertliler'in en büyük sıkıntısı, rakip ceza sahasında topla buluşamamasıydı. İlk yarıda En-Nesyri ve Duran yalnızca birer kez topa dokunabildiler ki bu, hücumdaki cılız görüntüyü gözler önüne serdi. Göztepe defansı ise bu nedenle fazla zorlanmadı.

Maçta ev sahibi 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe baskı kuramadı. Mourinho'nun 10 kişi kalmış rakibe karşı üç stoperle oynamayı tercih etmesi, anlam verilemeyen bir hamle oldu. Duran'ın oyunda tutulmaması da eleştiri konusu. Talisca ile galibiyet kaçtı.Penaltı gole çevrilemedi. Sonuç olarak, Feyenoord maçının morali kazanmaya yetmedi. Bu maç Benfica sınavı öncesi uyarı oldu...