DAYAK yediği koca evinde bulamadığı huzuru baba evinde de bulamayan bir kadın, o huzuru devlet babanın evinde bulur mu?

Cevap: Kadınları öldüren erkeklere mahkemelerde iyi hal indirimi yapılan bir ülkede böyle soru sorulur mu?

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Kiralık evlere bu kadar zam yapılırken, kiralık katillere yapılan zamları niye kimse konuşmuyor? Mal canın yongası ya!

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"Hiç koparılmayacak gibi ne çok çiçek büyürken, hepsi yaşatılacakmış gibi ne çok çocuk doğuyor" cümlesinde çocuklara haksızlık yaptığımız farz edilirse, dünyada saniyede kaç çocuk öldürülüyor gerçeğinin dökümüne bakılsın.

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Magazin yaptığım yıllarda "iyilik yaptıklarımızın hançeri sırtımızda kalır" demişti emekçi bir sanatçı.

Ölümünü bile saklayacak kadar zarif bir şekilde veda etti hayata.

Şimdiki zamanın sanat aleminde ne insanlar var; dost kılığında kalleş, parayı görünce sırtlandan daha leş!

Onlar ölümün kendilerine hiç yaklaşmayacağını zannediyorlar.

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"Harflere kravat takan eski zaman gazetecilerini özlüyorum" cümlesinde 70'li ve 80'li yılları işaret ettiğim bilinsin. 2000'den sonraki kaba saba adamlar ve bakışlarından cerahat akan kadınlar paranın peşinde gezinsin.

Bir mesleği yok ettiler! Bunun mimarı da odasını şarap mahzenine çeviren ve tetikçiliğin kapısını açan küflenmiş züppelerdir!

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Soru: "Denizleri toprakla doldurmak yetmiyor da betonla doldurmak ve üzerine gökdelen dikmek ustalık sayılıyorsa tabiatın kafası attığı zaman ne yapacaksınız?" Cevap: Siyah beyaz fotoğraflarda gençliğinize bakıp teselli bulmakla gerçeği görmek arasında sular seller gibi geçiyor hayat! Yüzme bilseniz de nafile.

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Çöp tenekelerinde sefaletin haykırışı duyulmaz. O tenekelerin başındaki insanların varlığı zenginleri öyle mutlu eder ki şaşırırsınız.

Çocuklarına örnek gösterirler bu görüntüyü. "Bak gördün mü oğlum, benim gibi malı götürmeyi öğrenemezsen senin de sonun böyle olur!"

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Not: Şimdiki zamanda şerefsizliği dansa kaldırmak, yerde yatanı ayağa kaldırmaktan bin kere değerlidir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Mazi konulu sohbet et.

Havlunu yenile.

Ekranlarda olimpiyatları izle.

Her şartta kibar ol.

Gülü solmuş bir akşam

Yollara vurdum acımı

Hiç ayrılmadım senden

Ayrılık aşkın devamı



Bizim yolumuz belli

Biz iki can iki yemin

Aşk seveni bağışlar

Hem sevdim

Hem çok özledim



Kanadıkça büyür

Ölümsüz aşklar

Bu kaderi senle

Birlikte yazdık

Bizi ayrılıkla

Korkutamazlar

Ölümden korksaydık

Aşık olmazdık

Hakkı YALÇIN

Yapay zeka intihar etmek isteyenlere ip satışına başlamıştır.

Sistematik!

Türkçedeki "delikanlı" tanımlamasının anlamını değiştirdiler. Çamur adam şenliklerinde gazeteciliğin dilini de değiştirdiler. Onlar lüks villalarda otururlar, burunları sadece paranın kokusunu alır. Yaptıkları yanlarına kalır da bu meslek böyle adamları nasıl besler insanın aklı almaz.

Onlar mahallenin kasabından en iyi eti isterler, balıkçılar "bu sana yaramaz abi" dediği zaman; "yarayanı" alırlar da "bana yaramayanı niye tezgaha koyup başkalarına kakalıyorsun?" diye hesap sormazlar. Kendilerine dokunmayan yılanları beslemekten kalmadır bu alışkanlıkları.

Onlar sosyal medyanın paha biçilmez adamları olarak topluma sözde yön verirler. Çünkü onlara istediklerini veren bir sistem vardır. Bu harika alışverişte elele verirler!