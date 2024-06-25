FUTBOL kulüplerinin milyonlarca dolarlık vergi borçları görmezlikten gelinir, zenginlerin ödenmemiş vergileri bir kalemde silinir, kıt kanaat yaşayan vatandaşın ödediği vergiler bir ülkenin temel direği bilinir öyle mi? Öyle!

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Yoksullar çilenin kralını çeker, zenginler yatlarına biner Bodrum'da Çeşme'de Alaçatı'da kafayı çeker öyle mi? Öyle!

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Yoksullar yaralanan parmaklarını ekmekle sarar. Bal tutanın parmağını yaladığı bir ülkede zenginler 11'inci parmağını arar öyle mi? Öyle!

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Yoksullar çaresizlik denizinde bir kaşık suda boğulur, zenginler kulaç atmayı para denizinde yüzerek öğrenir öyle mi? Öyle

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Yoksullar günlük ekmek maliyetini hesaplarken gözlerine uyku girmez, zenginler yoksulları ayakta uyutur öyle mi? Öyle!

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Zenginin malı fakirin canından değerlidir öyle mi? Öyle! İnsanların göğsünü para kabartırken yükselen değerin alçaklık olmasında sakınca yok öyle mi? Öyle!

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Mahkemeye masum giren bir yoksul "suçlu" çıkar, etiketli zenginler suçlu oldukları halde mahkemeye bile çıkmadan yurt dışına çıkar öyle mi? Öyle!

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Zalimliğin kader ajanları, kadersizlerin ekmeğine ve zeytinine göz diker, fırsattan istifade etmenin kitabını yazanlar dolar eker euro biçer öyle mi? Öyle!

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O sırada cakalı sofralarda başka bir dünya vardır da büyük ekran televizyonlarında çöplerden yemek toplayan yaşlı kadının içler acısı görüntüleri yayınlanmaktadır.

O zenginlerden biri çocuğuna bu görüntüyü işaret eder. "Bak oğlum" der, "her zaman söylüyorum, bu ülkede kimse açlıktan ölmez!"

***

Onurlu yoksulluğa başımızı eğerken zenginliğin haksız hukukuna isyan ediyoruz; "yasalar biraz da onlara dokunsun" diye. Dokunmuyor!

Karanlığa kibrit çakmak yetmiyor, bizler de güneşe tutuyoruz mektuplarımızı okunsun diye.

Okunmuyor!

***

Eskiden haksızlığa koyduğumuz tepkiydi; "yok öyle yağma!" Ne yazık ki var öyle yağma!

Bu topraklarda zengine tanınan ayrıcalık anadan doğma!

MUTLULUK TAKVİMİ

Zenginlikle başarıyı bir tutma.

Elinin altında yara bandı bulundur.

Bol su iç.

Üç arkadaştık

Üç deli yürek

Hayatla el sıkıştık

Ölümle şakalaştık



Üç arkadaştık

Üç vefalı dost

Yoksulluğu bölüştük

Dağlar denizler aştık



Aşka da yakıştık

Kavgalara da

Kendimiz onardık

Kalplerimizi

Sevdik ama yenildik

Zengin piçlere kaptırdık

Kül kedimizi

Hakkı YALÇIN



Zengin kafiyelerin peşine de hafiye takılıyor mu diye düşünmekle geçti yıllarım.



B planı

Magazin aleminde zengin erkekleri baştan çıkaran haysiyetsiz ünlülere iyi bakın. Boşanmaya hazır evlilik yapan onursuz bir kadın, sırf nafakayı garantilemek için çocuk doğurur.

O çocuğun adına katacağı lekeye bakmaz, sadece giydiği markaya bakar, magazin aleminde atacağı havaya.

Ahlaksızlık onda tiryakilik yapmıştır, hayatı paranın ekseninde döner.

Evliyken "yedekte beklettiği" başka bir zengin daha vardır.

Buna "hayatın b planı" der!