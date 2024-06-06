ÖLÜM koydular uykunun adını, "onların zaten bir geleceği yoktu" deyip bombaları Gazze'deki çocukların üstlerine yağdırdılar.

Bebeklerinin ölüsünü bulamadı Filistinli analar babalar. Sırf dünya liderlerinin gözlerindeki mezarlık boş kalmasın diye, İsrail'in gönlü hoş olsun, yarattığı kirli tarihten utanmayan Amerika'nın uçak gemisi masrafını çıkarsın diye.

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40 bine yakın Filistinli insanın ölümü, Gazzeli çocuklara yapılan katliamlar, binlerce yaralı binlerce kayıp ve yerinden edilen 2 milyon Filistinli.

Bütün dünya bu zulmü seyretti.

Neymiş Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri Amerikan Başkanı Joe Biden'ın ateşkes planına tam destek vermiş.

Biden'ın planında öncelikle İsrail'in güvenliğinin sağlanması var. Yani ölümlerin son bulması özne değil. Arkası zulme açık yarınlar!

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İsrail denince kukla olan ve nihayet parmak kaldıran G7 ülkeleri, isimleri büyük harflerle başlayan dünyanın bütün ülkeleri bugüne kadar nerdeymiş?

Gazzeli çocukların yüzde 85'i üç günden en az birini hiç yemek yemeden geçirirken, onlar domuz gibi yemenin keyfini mi çıkarmışlar?

Bebeklerin üzerine bombalar yağdırılırken, romantik bir filmde kendileri için yağmur çiselediğini mi hayal etmişler?

Gençliğimizin sinemalarındaki yer göstericiler artık yok. Olsaydı, filmi yarıda kesip Amerika ve İsrail için perdeye yazdığımız yazıya ışık tutarlardı. "Sizin gibi canilerin bu dünyada yatacak yeri yok!"

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Peki ya Araplar? 10 insanın yiyeceğini tek öğünde yerken bile gözleri yuvalarından çıkanlar, yuvasız çocukların açlığına göz atabilir mi?

Bebek ölümleri katliamlar hangisinin umurunda? Hamurunda bencillik olanların kalbi midelerinde atar! Onlar bu kadar açgözlü olmasa ülkemizdeki Arapça levhalarla süslenmiş restoranlar bile batar!

Yiyin beyler yiyin! Gariban çocukların açlıktan ölmesine de bombalara gömülmesine de "kader" deyin, çıkın işin içinden.

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Ülkemize bakıyorum da bu konuda çırpınan bir kesim var, gerisi yalan. Gerisi yazın nimetlerine plan yapan ve dünya yansa içinde yorgan aramayanlar!

Bundan aylar önce Harvard Üniversitesi'nde yüzlerce öğrenci Gazze'deki katliam için İsrail'i protesto edip, Filistin'e destek vermişlerdi. Ama Amerika'daki "Yahudi lobisi" meseleye tepki göstermiş, bildiriye imza atan öğrencilerin gelecekteki iş hayatına ambargo koydurmuştu. "Bunları şirketinizde çalıştırmayacaksınız."

***

Ülkemizdeki Siyonist tarikatların kasalarına da iyi bakın. Onlara Amerika'dan su gibi para akışı sorgulanmadığı için evlerinizin içine kadar girdiler.

Hazineyi almadan gitmezler.

Çocuklarınızın aklını mesela!

Gazze'deki babaların gösterdiği direnci ülkemizde göstermeyen babalar, renk körlüğünden kurtulmadıkça ödeyecekleri bedellere hazır olsunlar!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kara parayla başarıyı bir tutma.

Pilli küçük lambalar kullan.

Denizdeki martıları izle.



Sarıldık

İki beden tek yürek

Masal gibi bir aşka

Ayrıldık

Can kaybımız olmadı

Düşlerimizden başka



Geçmiyor bu son ağrı

Düştüm bir deli aşka

Biliyorum severek gittin

Gitmekle bitse keşke



Her nefeste kalbim sızlar

Sanki dün gibi özlerim

Seni kimlere anlatsam

Mendil arıyor gözlerim

Hakkı YALÇIN



Dantel yakalı papatya, fiyakalı orkideye bin basar!



Katil tohumu!

Mayıs ayında ülkemizde 40 kadın öldürüldü, çoğu da sırasını bekliyor.

Öldürülen kadının bedenine eski sevgilisi tarafından saplanan sayısız bıçak darbesini "tutkunun darbeleri" sayan bir mahkeme kararını hatırlıyorum. Ve bu tutkunun gerekçe gösterilip o katile indirim yapıldığını.

Bugünlere dünlerden geldik. Katil erkekler için ekilen tohumlardan ve onları koruyan yasalardan!