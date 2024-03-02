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Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Beyin ölümü!
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
Tarihi 2 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Beyin ölümü!

NEYİ anlatacağız çocuklara?
"Futbolun dilini yaraladık, adaleti toprağa gömdük, tetikçi hakemler, bileklere basan zalim futbolcular, ağzı lağım çukuru yorumcular ve ganimet isteyen yöneticilerle yeni bir futbol düzeni yarattık" diyeceğiz öyle mi?
Steril şartların oluşmadığı, adaletin lağvedildiği bir düzende haksız kazancın gurur olduğunu mu söyleyeceğiz? Yoksa futbolun hakemlerin oyuncağı olduğunu mu?

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Milyonlarca dolarları yabancı transferlere harcayanlara, "Türkiye'de hakemlerle yolculuğunuz iyi gidiyor da Avrupa'nın biçare takımlarından çuvalla gol yiyerek dönüşlerinize ne diyorsunuz?" diye sorsak cevap verebilirler mi?
"Kulüplerinizin milyonlarca dolarlık borçlarından ne haber?" desek, o borçları bizlerden başkalarına ödettirme ihtimalleri var mı sanıyorsunuz?
Şampiyonluğa oynayan iki takımın kupadan elenmesi boyalarının aktığını mı gösteriyor yoksa kasten yenilginin şüphesini mi? Onun cevabını da sizler verin!

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Çocuklarımızı başkanlardaki şiddetin kapsama alanından nasıl çıkaracağız? Ekilen düşmanlık tohumlarının kökünü nasıl kurutacağız? "Nasıl kazanırsanız haktır" duygusunu mu enjekte edeceğiz tertemiz yüreklerine?
Haram kazanca yataklık eden futbolcuları eleştirmek varken, "başkaları da yapıyor" diye haklı gösterip, onlara beğeni butonlarını artırmalarını mı emredeceğiz?

***

Herkes ganimet istiyor ve alıyor! Beleş penaltılar, takım ayırma adam kayırma hakemliğin parçası.
Yıllarca kabadayı teknik adamların karşısında el pençe duranların, o kabadayıların her emrine uyanların uzantısıdır bunlar. Kire bulaşmış düdükle ve VAR ekranının başındaki at gözlükleriyle YOK olan hakemlik insanın alnının akını lekeler, vicdanı olanlar da bunları silkeler ama geçti o devirler!

***

Futbol; onurlu insanların tek başına taşıdığı ve yüreğinden kaldırdığı bir cenazedir artık.
Adaletin ve asaletin beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra yapacak hiçbir şey kalmamıştır.

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