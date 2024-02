HALA eski postacıları merak ederim, onların çantalarında adresini bulamamış mektuplar bile açılmamıştır da sosyal medyada kir oranının artışına hiç şaşırmam.

Ebemkuşağını Z Kuşağına tercih ederim.

Balık tezgahlarındaki fiyatlara isyan ederken, "şimdiki nesil balık yiyemeden nasıl büyüyecek?" diye sorarım.

Doğru cevap verene "yapay zekanın canı cehenneme" afişini hediye ederim.

***

Çalı süpürgesini elektrik süpürgesine tercih ederim. Komşu evlerin kapı önlerine de temizlik gerektiğini bilirim.

Demiryolunu otoyollara değişmem.

Kan tahlilimi yaptırırken damar yolumu bulmaları konusunda hemşirelere yardım ederim.

Kadınların cesaretine şaşırmam, aralarında bahse girerken "etek giymeyi kadınları aşağılamak" için kullanan erkeklerin zerre kadar delikanlı ruh taşımadığını beyan ederim.

***

Bir bardak çaya 50 lira fiyat biçilen kafelerde, içtiğim çayın bardağını yanımda götürmeyi teklif ederim. İşlerine gelirse.Tozlanmayı eskimek zanneden aynalara küserim. Eskimeyi yaşlanmak zannedenlerin sesini keserim.Deprem olsun diye bin takla atan ekranlardaki bilimcilerin filmlerini reddederim. Hala İlhan İrem ve Fikret Kızılok dinler, Türkan Şoray ve Sadri Alışık filmlerini seyrederim.

***

Yaralarımı kolonyalı pamukla silerim.

Kötü insanı deftere bile yazmam.

Mezarlıkların yanından geçerken içimden dua ederim. En kötü ölümün yüreklerde olduğunu bilirim, kalbimden çok cenaze kalkmıştır. Zaman zaman da kendimi ölüme ikram ederim. Şimdilik çıt yok.

***

Kazandığım fikir hakları dava dosyasının İstinaf mahkemelerinde 6 yıldır bekletilmesiyle dünya rekoru kırmaya giderim ama nedense hukukun ilgisini çekmez.

"Ah ulan hayat, paranın karşısında bizleri ezdirdiğin yetmedi, hukukun karşısında da yerle bir ediyorsun" diye isyan ederim.

Sistemin gönlü bayram eder!

Ben olduğum yerde küflenirim!

***

Ellerindeki dürbünlü silahlarla yaptıkları katliamlara "spor" diyen avcılara hayvanseverlerin neden ses çıkarmadığını merak ederim. Kaz tüyü montlar, timsah derili çantalar kapışılırken merakımı gideririm.

Parayı değil denizdeki dalgaları sayarım.

Martılarla simitli peynirli kahvaltı etmişliğim vardır. Bencil zenginler bende metelik etmez.

Üniversite yıllarımda boyacılık yaptığım için yeni renkler üretirim.

***

Kendimi tükettiğim zamanlarda karamsar oluyorsam kusura bakmayın.

MUTLULUK TAKVİMİ

Pratik ve ucuz yemekler icat et.

Çocuğundaki yeteneği keşfet.

Sahilde yürü.

Rengini seç.



Seninle ayrılık

Yolcusu olduk

Kaderin rüzgarı

Tersten esiyor

Ağzı var dili yok

Hatıraların

Uzak şehirlere

Bilet kesiyor



Bu masalda suçlu

Aramayalım

Biz de yavaş yavaş

Azaldık sanki

Şu yalan dünyada

Her şeyimizi

Kaybetmek için

Kazandık belki

Hakkı YALÇIN



Kuyular bile suyunu değiştirir de bazı insanların huyu asla değişmez!



Cemal Ayyıldızlı

Cemal Ayyıldızlı taverna müziğinin etkili olduğu yıllarda sevilen ve tercih edilen şarkıcılardan biriydi. Bir süre önce beni aradı, hayatın ilahi tarafını seçmiş ve "ilahi albümü" hazırlamış. Gençliğimin efsane isimlerinden Selahattin Cesur ve Hayri Şahin de bu ilahilerde yerini almış.

Albüm yakında piyasaya çıkacak ama akla gelen soru; popüler müziğin her şeyin önüne geçtiği bir zaman diliminde Cemal Ayyıldızlı'nın ilahilerini tanıtmak için gereken ortamı bulması mümkün olacak mı? Elbette bulacak su akar yolunu bulur.

Önümüz Ramazan, ilahilerin seslendirilmesi adına harika bir zaman.

O yüzden böylesine güzel duygulara bürünmüş bir insanın emeklerinin zayi olmaması adına, eski dostumu yeniden hatırlatmaktan gurur duyarım.