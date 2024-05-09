TARİH kitaplarında yazar. 1400 yıl önce Hint imparatoru Pers imparatoruna hediye olarak satranç oyununu gönderir. Yanına da not düşer. "Kim daha iyi biliyor, daha derin düşünüyor ve daha ileriyi görüyorsa o kazanır. Hayat budur." Pers imparatoru akıllı veziriyle bu notu paylaşırken, kendisinden bu hediyeye karşılık başka bir oyun icat etmesini ister.

Vezirin birkaç ay süren çalışmasının karşılığında ortaya çıkan bu sihirli oyunun adı tavla. Satrancın her taşının hareketi ve oyunun anlatımındaki şifre, tavlanın icadının da ilham kaynağı.

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Pers imparatorunun baş veziri Buzuh Mehir tarafından tasarlanan tavla oyunu da simgelerle süslüdür. Dört köşesi dört mevsimi, siyah beyaz pullar gece ve gündüzü, karşılıklı 6'şar hane 12 ayı, pulların toplamı ayın 30 gününü, iki taraflı karşılıklı 12'şer hane de 24 saati simgeler.

Hint imparatoruna gönderilen not da ilginç. "Evet, kim daha iyi biliyor, daha derin düşünüyor ve daha ileriyi görüyorsa o kazanır. Ama biraz da talih gerekir. İşte asıl hayat budur."

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Kimilerine göre her şeyin sebebidir talih, bazen hayırlı bir evlat, bazen tehlikeli bir düşman.

O yüzden talihe fazla güvenmemek gerekir. Tavla oyunundaki gibi.

***

"Talih yiğitlerden korkar korkakları ezer" denmiştir. Talihiyle yükselenlerin alçaklıklarının bedelini talihsiz insanlar öder ama gücünü vahşet için kullanmak talihsizliğine kapılanların sonu her zaman bellidir.

Tarih talihli insanların sonunu yazan talihsiz hikayelerle doludur. O yüzden talihin bile her zaman "hayırlısı" istenmeli.

***

Talih beyaz bir umuttu şimdi kara bir tuzak. Talih oyunları masum değil, harcanan da sadece sizin umutlarınız değil cebinizdeki paralar. Yok talih kuşuymuş yok at koşarmış da baht kazanırmış, o devirler kapandı.

***

Talihten çok daha anlamlı bir gerçek varsa o da çalışmaktır. Çalışmak kendini geliştirmekten geçer. Kimsenin ekmeğine göz dikmeden, kimseye uşaklık etmeden!

Parayı bulup züppelik taslayan sonradan görmelere sorun bakalım;

"sendeki özel bağlantılı talihin değirmenine suyu kim taşıyor?" Sadece parası olduğu için itibar gösterilen böyle adamlara özenmeyin, onların ruhlarında zerre kadar insanlık bulunmaz. Onların talihi de bir gün ters dönecektir emin olun!

Bütün hırsızlar gibi!

***

Bahis ve talih oyunlarının dürüstlüğüne inanıyorsanız bir şey diyemem.

Hayatınızın değişmesi için "çıkmadık candan umut kesilmez" diyorsanız saygı gösteririm.

Ama unutmayın ki talih kendisine değer vermeyenlerin önünde eğilir.

Özellikle de tezgaha gelmeyenlerin!

MUTLULUK TAKVİMİ

Hapishaneye kitap gönder.

Deniz kıyısında yürü.

Kapına alarm taktır.

Kendini kahveyle şımart.



En çok neyi özlüyorum

Biliyor musun

O çocuk ellerini

Bana baktığın zaman

Aklımı alan gözlerini



Bizim aşkımızın

Tarifi yoktu

Benzersiz sevmiştik

Birbirimizi

Nasıl kazandıysak

Öyle kaybettik

Şimdi kim arar

Kim bulur izimizi



Bildiğini okur zaman

Kader bize düşmanmış

Biz bile ayrıldıysak

Demek ki aşk yalanmış

Hakkı YALÇIN



Ekranlarda reklamlar başlayınca kanallar değişiyorsa reklamcılar kafayı değiştirmeli.



Kötülük çiçekleri

Kötülük çiçeklerinin ekildiği bir ülkeyiz.

Çiçekler büyüdükçe nefretin güçlendiği, ihtiras ve şehvetin artmasıyla vicdan ölümlerinin gerçekleştiği bir ülkeyiz.

İnsanları birbirine düşürenler yere düşen insanlığı ayağa kaldırmaz.

Bir daha görüşmemek üzere ayrılan toplumların gururlanacağı gerçeklerin listesi de kendine yakışan biçimde olur.

"Olan çocuklara olur" desek ne fayda!

Annelerin babaların tarihine kayıtlıdır; kolay harcanan çocuklar!