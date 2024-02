lideri olmak yenik durumdayken sahaya savaşçı bir yürek koymaktır.Futbol oynamaya müsait olmayan bir zemine tavır almaktır.Bazen içgüdüler değiştirir kaderi bazen cesaret. İsmail Kartal, Rize'de yenilginin çekiminden takımını çıkartmak için gözünü kararttı. Maçı kazanma şartlarını kafasında şekillendirip, galibiyete uygulama alanı açtı ve mücadele şartlarını ikiye katlayacak adamları sahaya sürerek sezonun en usta halini sergiledi.

***

Cesaret kadar biraz da talih gerekiyor insana. Serdar Dursun piyangodan çıktı, bir dokunuşla gidişatı değiştirdi. Mert Hakan Yandaş ilk kez "olağan dışı" bir görüntü çizdi. Ve İrfan Can Kahveci. Maçın hangi dakikasında oyuna girerse girsin takımına değer kazandıran biri resminin çerçevesine yeni çiviler çaktı. Geçen iki sezondaki İrfan Can Kahveci'nin eleştirilecek yanı çoktu ama bu sezon övgüleri en çok o hak ediyor.Not: İrfan Can'ın kulübedeki her dakikası Fenerbahçe'nin israfıdır.

***

Galatasaray, Ankara'da güle oynaya kazandı. Karşısında rakip yoktu havası yaratılmışsa, Galatasaray'ın baskısından kaynaklandı. Herkes Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralık giden Kazımcan'ı konuşuyor.Goller o kanattan geldi diye bir delikanlıyı ipe çekmek kolay. Ankaragücü futbolcularının içinde sahaya yüreğini koymayanları tesbih gibi yan yana dizsinler, 20 yaşındaki bir delikanlıyı cümlelerle kurşuna dizeceklerine!

***

Konyaspor karşısında ilk yarıdaki Beşiktaş şok edici biçimde kötüydü, ikinci yarıda Semih'in golüyle saygıyı hak eden bir takıma dönüştü. Herkesin işini yapması gereken bir takımda hiç kimse "herhangi biri gibi" davranamaz. Beşiktaşlı futbolcuların çoğunun öncelikle bunu öğrenmesi gerek.

Yeni transferlerden Muci takıma hareket kazandırır ama onu Semih'ten başka kim tamamlar onun cevabını bekleyelim.